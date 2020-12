Firewood band – Inside (Autoeditado)

Aunque son originarios de Sabadell, Firewood band parecen más bien extraídos o de California o de Texas o de Missisipi o de algún otro punto entre el Oeste y el Sur de los Estados Unidos, de los años 70 ¡Y es que este quinteto catalán recrea todos estos sonidos genuinos, de esas zonas, de forma espléndida y precisa!

Consecuentemente, los experimentados Quim Aguasca (voz y guitarra), Javier López (voz, guitarra acústica y armónica), Alvaro Raigón (bajo) y David Martínez (batería) nos presentan su LP Inside, a través de su muy sentido conglomerado de folk-rock, de country-rock y de blues sureño.

Como añadido, despunta al piano y sobre todo, al órgano Hammond la rutilante colaboradora Iris Abancó, la cual ha otorgado un plus de óptimas vibraciones a la formación sabadellense en hasta 5 cortes del LP.

Dicha obra emprende la marcha con el tema “Pig Head”, donde la desgarrada voz de Quim Aguasca y su reseñable solo de guitarra lideran al resto de instrumentos hacia una intensamente afligida interpretación. Continúan Firewood band con “Give me a reason”, donde sobre todo la esmerada “slide” del propio Aguasca y la seis cuerdas acústicas de Javier López nos siguen proporcionando un sufrido ritmo de tour estadounidense por la Ruta 66 y aún más se acelera el vehículo sonoro a través de carreteras desérticas por medio de “Barracuda”, mayormente gracias a otro colaborador del combo como es Maurici Morera y su inquieta armónica “bluesera”.

Practicamos un súbito paréntesis, acerca del cancionero, para indicar que la obra fue grabada y mezclada por el ingeniero Joan Tassa en los Avalon Studios.

Se templa algo más el fronterizo repertorio con la brisa folkie “Everybody knows” y con los emotivos homenajes y recordatorios, en forma de canción, sobre Janis Joplin en el quinto tema y sobre Duane Allman en la sexta acometida; conformándose así un bloque central bastante apaciguado, recalco. Algo similar ocurre con la almibarada tonada titulada “Rock and Roll”.

Aunque a esos mismos adjetivos de relativa deceleración responde el primer minuto de la pegadiza “Crackpot”, resulta engañoso en este caso, porque cuando avanza dicho tema el asunto se torna, de nuevo, heroico, bravo, rudo y electrificado; como al inicio del LP. Esa misma dualidad rítmica se repite con “The Painter” pero siempre sin extraviar el combo unas anchas emotividad y honestidad, las cuales empapan todo el minutaje de Inside.

Nos detenemos, durante un párrafo, sobre los muy variopintos ecos de Firewood band, los cuales parecen provenir de Bruce Springsteen, Crosby, Stills and Nash, The Derek Trucks Band, Joni Mitchell, los primeros Rolling Stones, The Black Crowes, Neil Young o el bluesman Gary Clark Jr. (éstas dos últimas fuentes reconocidas por la banda hoy tratada); entre otros muchos.

Hacia unos parajes más ambientales y “bluesy” (muy valiosos, por ejemplo, los teclados de Iris Abancó aquí) parece dirigirse “So much pain”, la cual entrega el testigo al cierre protagonizado por un fornido, algo rugoso y magnífico rock-blues como es ”Sugar Man”, en el cual retorna el armonicista Maurici Morera en entusiasta auxilio de ese “roots project” compuesto por el cuarteto Aguasca – López – Raigón – Martínez.

Sin duda, es éste final uno de los más prominentes momentos de un disco de debut, el cual siembra apetencia acerca de escuchar posibles segundas y terceras obras de Firewood band.

Escucha Firewood band – Inside