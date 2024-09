Neil Young and Crazy Horse – Early Daze (Reprise / Warner)

Como venimos diciendo durante los últimos años con cada nuevo lanzamiento, resulta difícil de creer la cantidad de material inédito que aún atesora en sus archivos Neil Young, más aún teniendo en cuenta lo prolífico que sigue siendo en cuanto a nuevos discos se refiere. No solo continúa editando nuevas canciones a un ritmo más que decente cumplidos los 78 años (su último álbum de material puramente original fue World Record hace menos de dos años) sino que además sigue publicando documentos tan interesantes como este Early Daze que nos ocupa, donde recoge las primeras grabaciones que registró con los míticos Crazy Horse a lo largo de 1969, año en el que se publicó la primera colaboración entre el grupo y el cantante, el mítico Everybody Knows This Is Nowhere.

En aquel momento la alineación de la banda estaba conformada por Danny Whitten (guitarra y voz), Billy Talbot (bajo y voz), Ralph Molina (batería y voz) y Jack Nitzsche (teclados, pandereta y voz), un cuarteto que daba sus primeros pasos y que a lo largo de los años ha vestido la música del canadiense como nadie lo ha hecho. Así, en Early Daze podemos ver cómo empieza a cuajar este mítico combo durante sus primeros pasos. Todo fluye con naturalidad, casi con espíritu de maqueta, pero con un sonido impecable. Aunque encontramos pocas novedades en cuanto al repertorio que nos ofrece (no hay en este caso ningún tema puramente inédito), para coleccionistas y curiosos resulta un caramelo muy apetecible escuchar, por ejemplo, la primera encarnación de temas míticos como “Down by the river” o “Come On Baby Let’s Go Downtown”, que no se editó hasta 1975, así como nuevas mezclas de clásicos como “Cinnamon girl” o ”Everybody´s alone”.

En cualquier caso, cada fan encontrará una favorita diferente del resto, esa es la magia de la discografía del norteamericano. En mi caso he disfrutado especialmente dos, la desnuda y magnífica versión de “Winterlong”, tema que curiosamente es más popular en su encarnación por parte de Pixies que la propia versión de Young, no disponible en ninguno de sus álbumes oficiales, y también “Dance, Dance, Dance” que igualmente no figura en su discografía oficial pero que es una asidua de sus directos de la época y figuró, en una versión diferente, en el debut de Crazy Horse como banda aparte en el año 1971. Pequeñas grandes joyas que los seguidores más insaciables del de Toronto seguimos acogiendo con los brazos abiertos con el monumental box set “Archives vol. III (1976-87)” ya en el horizonte.

Escucha Neil Young and Crazy Horse – Early Daze