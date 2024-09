Löbison – De Lo Que No Se Habla No Se Olvida (Autoeditado)

El sevillano Juamba d’Estroso es mucho más que un tipo con voz de lobo herido. Es un artista que otorga al significado de la palabra “compromiso” una dimensión que va mucho más allá de lo imaginable. Su pasión por retratar sus tripas a través de canciones le ha llevado a labrarse una carrera totalmente libre, autogestionada y de una credibilidad, en términos de arte, a prueba de bombas. Cualquiera que le haya visto tocar en directo sabe de lo que hablo. Y todo eso, por supuesto, también se plasma en sus discos.

De Lo Que No Se Habla No Se Olvida es ya el quinto capítulo de una historia que se escribe a sí misma. Tres años han pasado desde el anterior álbum de Löbison, Enemigo de lo Auténtico (2021), un disco excepcionalmente reposado para los estándares de su autor con el que poco o nada tiene que ver este nuevo trabajo, que es justo todo lo contrario de lo que era aquél: guitarras hirientes, letras desbocadas y una producción mucho más afilada que amplía el sonido de este proyecto hasta poner a prueba sus límites.

Difícil no sobrecogerse ante unas canciones que cobran vida aquí con furia absolutamente desbocada. Parece mentira que Juamba aquí, a excepción de algunas baterías asumidas por el veterano músico sevillano Jaime Neira, tome el control de todos los instrumentos, producción y espíritu de un listado de temas que quizás sea el más redondo de su trayectoria. Empezando por un “Imposible soy” de comienzo aparentemente reposado. Es uno de esos inicios in crescendo que reclaman a gritos la atención del oyente.

Uno siente la necesidad de quedarse a ver qué pasa aquí. Qué más nos tiene que contar este lobo herido. Este ser de voz profunda y poesía catártica viaja a través de unas canciones que ya, desde la segunda en el listado, van mostrando colmillos. “Normalizando la honestidad” exhibe ironía a través de guitarras emborronadas, que se pelean entre ellas y generan un muro de sonido que se estampa en tus oídos. Ya no hay vuelta atrás. No hay prisioneros.

Continúa Juamba con “Antagonistas” y su groove de bajo casi soul que va dejando paso a una épica peculiar, casi de himno, a base de uno de los estribillos más pop que este hombre ha compuesto nunca. Y por supuesto, eso va dejando hueco para que más y más guitarras se unan a la fiesta. Es este un disco que rinde un tributo a las seis cuerdas como pocos escucharán. Lee Ranaldo, Neil Young, Marc Ribot y todos los terroristas sonoros que han usado este instrumento para transgredir, se dan cita en las manos del sevillano, que por supuesto es capaz de aportar a esas referencias su estilo, elegancia y experiencia.

Lo exhibe en todo su esplendor, de hecho, sólo cuando es necesario, presa de una narrativa en la que él desea con todas sus fuerzas que nos metamos de lleno. Así lo hacemos y por eso canciones como “No me quiero morir”, “Milagrera” o “Show show fantasma” calan tan hondo. De hecho, todo el conjunto es una radiografía magnífica de ese ser inconformista, intenso y transparente que es Juamba. Un álbum soberbio, que hace de la sinceridad su arma más poderosa, que no te dejará indiferente y que sirve para que su autor rubrique, de una vez por todas, su obra definitiva. Así que no te lo pierdas.