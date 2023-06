Miembros de Happy Mondays y Oasis forman nueva banda

Shaun Ryder y Mark «Bez» Berry de Happy Mondays se han unido a los ex miembros de Oasis, Zak Starkey y Andy Bell, para formar Mantra of the Cosmos, la última superbanda surgida del Reino Unido. Han anunciado la noticia junto con su primer sencillo, «Gorilla Guerilla».

Un comunicado de prensa describe a Mantra of the Cosmos como «el zumbido del universo y el camino musical pulsante hacia lo desconocido», que comenzó a hacer música en un estudio remoto en el espacio exterior. Bell, también conocido por su trabajo con los shoegazers Ride, compartió: «Es un placer ser parte de Mantra of the Cosmos. Cuatro almas afines que se emocionan con la misma música». Starkey describe su sonido como «un groove psicodélico fantástico, de una banda de marginados y innovadores». Ryder admite que «es una jodida locura, colega», mientras que Bez concluye: «Siempre supe que lo mejor estaba por venir».

Con Bell en la guitarra, Ryder en la voz y Bez y Starkey en la percusión, «Gorilla Guerilla» suena un poco como el clásico Britpop bajo los efectos del ácido. «Esto es lo que tenemos», entona Ryder repetidamente, con un tono inexpresivo que se siente un poco ominoso.

Escucha ‘Gorilla Guerilla’ de Mantra Of The Cosmos