Nilüfer Yanya – My Method Actor (Blue Girls Rhytms)

Con apenas veintinueve años, Nilüfer Yanya atesora ya una carrera inmaculada caracterizada por la regularidad, entregando tres discos diferentes y a la vez coherentes, desarrollando en cada uno de ellos hilos argumentales de los que atrapan desde la primera línea. En el presente My Method Actor sublima su propuesta y acaba por perfilar un estilo inconfundible, mezclando accesibilidad con un puntito de riesgo que resulta seductor al coquetear con naturalidad por las sendas del pop, el rock, la electrónica y el soul con pasmosa soltura. Talento precoz al servicio de unas canciones que fluyen dejando un poso siempre valioso, ya sea a través de la calidez o de la eléctrica inmediatez, adhiriéndose a la piel como una suave caricia de efecto sanador.

Como una Sade expuesta al filtro de lo contemporáneo, sus canciones avanzan insinuantes hasta explotar en estribillos que no rehúyen de las guitarras (excelentes singles de muestra:”Like I Say (I Runaway)”, “My Method Actor”). En otras, expone estructuras serpenteantes que atrapan con argumentos incontestables (fabulosas “Mutations” o “Made Out Of Memory”) configurando un mosaico de texturas que funcionan como un todo.

Criada en el entorno de una familia de artistas visuales, Yanya no ha dejado de progresar a cada paso consolidándose en apenas cinco años como una artista de ascenso fulgurante capaz de despertar atención dejando que la calidad de sus composiciones hable por sí sola. No resulta nada fácil encontrar en tiempos de sobresaturación de lanzamientos, discos como el que nos ocupa, que piden ser disfrutados sin prisas de principio a fin. Sin trampa ni cartón, a base de honestidad y talento. Sus textos son directos y descarnados, gravitando sobre temas universales en una alquimia perfecta entre melodías aterciopeladas y fraseos elocuentes.

Con tantos elementos puntuando en positivo, uno solo puede esperar alegrías por parte de una compositora capaz de atraer a públicos de distintas sensibilidades, con el denominador común del talento y la inspiración. En un mundo ideal, la artista londinense vendería millones de discos y su nombre resonaría con total merecimiento aquí y allá. Su talante alejado de los focos sólo viene a alimentar el encanto alrededor de una figura capaz de generar interés a cada paso.

