Normam Blake, James Grant y Bernard Butler unen fuerzas en BBG

Norman Blake (Teenage Fanclub), James Grant (Love and Money) y Bernard Butler (ex-Suede) han anunciado la formación de un supergrupo bautizado como BBG, Butler, Blake & Grant.

El trio acaba de anunciar el lanzamiento de su álbum debut, que saldrá oficialmente a la venta el 15 de marzo a través del sello 355 Recordings.

La formación de la banda ha sorprendido a muchos, especialmente por la diversidad de estilos que cada uno aporta y por ser artistas envueltos en sus propios proyectos. Butler (consulta nuestra reciente entrevista) ha comentado a través de sus redes que las canciones fueron grabadas en el salón de Norman Blake, durante algunos fines de semana, el año pasado, para posteriormente mezclarlas en un estudio de Londres.

Como adelanto ya han lanzado su primer single «Bring An End», una canción que exuda nostalgia y que combina las armonías vocales características de los tres artistas, pero en la que se nota la fuerza de Norman Blake y los arreglos a las guitarras, siempre elegantes de Butler.

Estas serán las canciones del debut de Butler, Blake & Grant

Bring An End (Norman Blake)

One And One Is Two (James Grant)

The 90s (Bernard Butler)

Down By The Sea (Norman Blake)

The Old Mortality (Bernard Butler)

Girl With A Little Black Number (James Grant)

Writing’s On The Wall (Norman Blake)

Rosus Posus (Instrumental)

Seemed She Always Knew (James Grant)

There’s Always Something You Can Change (Bernard Butler)

Se puede adquirir en preorder en diferentes formatos aquí.