Sofia Härdig publica un nuevo sencillo

La multiinstrumentista sueca Sofia Härdig publica hoy su nuevo sencillo, «Pale fire». Se trata de una colaboración con el renombrado músico Bebe Risenfors (Tom Waits, Elvis Costello) que surgió durante un intenso período de aislamiento del que Härdig cuenta que «escribí en soledad durante casi dos años, leí mucho, escribí mucho y grabé más de cien canciones». La colaboración de Risenfors empezó a fraguarse cuando se unió a Sofia Härdig durante una actuación en Malmö. La artista comenta al respecto que fue «el mejor regalo de cumpleaños».

«Pale Fire» es una buena muestra del sonido característico de Härdig, inspirado en el rock alternativo, el post-punk y la new wave. Anclado en un inquietante trabajo de piano y en llamativas progresiones de acordes, «Pale Fire» resalta la fuerza de la voz de Härdig a la vez que sus grandes cualidades como productora y compositora. Un tema que gustará a los fans de Nick Cave, PJ Harvey y Anna Calvi. Con «Pale fire» Sofia Härdig se consolida como una de las artistas alternativas más interesantes de Suecia.

Sofia publicará su próximo álbum, Lighthouse of Glass, el próximo 11 de abril a través del sello Bark At Your Owner. Se trata de un disco producido por la propia Härdig y mezclado por Nille Perned, grabado entre el estudio de su casa y una residencia de tres semanas en el Visby Center for Composers. Lighthouse of Glass contará con una importante lista de colaboradores entre los que se encuentran dos de los mejores guitarristas de Suecia, Robert Johnsson (Robert Johnson and the Punchdrunks) y su habitual colaborador John Essing (Bob Hud). Jessica Nettelblatt, fotógrafa y amiga de la cantante, es la autora de las fotografías que acompañan el lanzamiento.

A continuación puedes escuchar «Pale fire», el nuevo sencillo de Sofia Härdig.

(fotos: Jessica Nettelblatt)