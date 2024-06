Otro single para Travis, ‘Bus’

Travis están de regreso con L.A. Times, que llegará a las tiendas el próximo 12 de julio de 2024 a través de BMG. Diez nuevas canciones producidas por Tony Hoffer (Air, Beck, Phoenix), y compuestas por Fran Healy en su estudio en las afueras de Skid Row, Los Ángeles, la ciudad que ha llamado su hogar durante la última década.

Ya hemos escuchado canciones como “Raze The Bar” con coros de Chris Martin de Coldplay y Brandon Flowers de The Killers, además de «Gaslight» y «The River». Ahora llega una nueva llamada «Bus» de la que Healy comenta: “Estaba de vacaciones, mirando por la ventana, observando todos los barcos balanceándose en el mar. Estaba intentando escribir una canción y no salía nada. Me recordó todos los años que pasé esperando en paradas de autobuses. Nunca piensas que va a llegar, pero si esperas lo suficiente, acaba apareciendo. Mirando hacia el mar, a todos los pequeños veleros, me imaginé a todas las bandas y artistas sentados en ellos esperando esa ráfaga de viento iluminadora, que los llevaría a la fama y la fortuna. En medio de todas estas ideas, me vino una pequeña pero genial melodía y escribí esta canción minutos después”.

Escucha ‘Bus’ de Travis

Próximos conciertos de Travis

28 de agosto – Razzmatazz (Barcelona)

29 de agosto – La Riviera (Madrid)

Entradas en su web