Travis se alían con Coldplay y The Killers en su nuevo single

Travis están de vuelta con L.A. Times, que llegará a las tiendas el próximo 12 de julio de 2024 a través de BMG. Como cuenta Frank Healy, estamos ante “nuestro álbum más personal desde ‘The Man Who’. En aquel entonces había muchas cosas importantes sobre las que escribir, las placas tectónicas se habían movido en mi vida. Solo tenía 22 años cuando escribí aquellas canciones. Fueron mi terapia. Más de 20 años después, las placas se han movido nuevamente. Hay mucho de qué hablar”.

El ya décimo álbum de estudio de la banda escocesa y sucesor de 10 Songs (2020, BMG) llega con diez nuevas canciones producidas por Tony Hoffer (Air, Beck, Phoenix), y compuestas por el propioFran Healy en su estudio en las afueras de Skid Row, Los Ángeles, la ciudad que ha llamado su hogar durante la última década.

Ahora lanzan “Raze The Bar”, que narra la historia agridulce sobre el cierre de “Black & White Bar”, un lugar muy querido en Nueva York para Travis y decenas de amigos creativos, desde The Strokes hasta el padrino del arte callejero Richard Hambleton. “Raze The Bar” utiliza la composición de Fran Healy para contar una noche ficticia en el bar de Greenwich Village con todos los personajes frecuentes antes de cerrar para siempre. El personal del bar y los propietarios Johnny T Yerington y Chris Yerington, están inmortalizados en la portada de este nuevo single. Chris Martin de Coldplay y Brandon Flowers de The Killers se unen a la fiesta, homenaje a este histórico bar, aportando voces y coros en la canción. Detalle por parte de estas dos bandas que de alguna manera nacieron y siempre se han declarado influenciados por la música de Travis.

Fran Healy cuenta: «Había un gran bar en la ciudad de Nueva York. No tenía nombre pero todos lo llamaban Black and White” por el toldo de rayas blancas y negras que colgaba sobre la entrada. Allí vivimos grandes noches de poesía, excelentes DJ e interesantes noches de micro abierto. Si tocaste alguna vez en el Irving Plaza o Webster Hall, es probable que terminaras, a altas horas de la madrugada, en el Black and White. Uno de los propietarios, Johnny T, ayudo a muchos artistas y bandas a lo largo de los años. Si ese bar pudiera hablar, menuda historia contaría.

Durante la pandemia, el propietario del local se negó a negociar un alquiler reducido y tuvieron que cerrar. Entonces, en medio de la noche, aparecieron con un camión y eliminaron cada rastro y elemento del bar. Luego blanquearon todo el espacio para que nunca pudiera repetirse. “Raze the Bar” es una canción sobre una anoche ficticia en el bar. Johnny está allí, Jack, Richard y el hermano de Johnny y copropietario del bar, Chris. Las colaboraciones surgieron cuando estaba terminado de componer el tema. Llamé a Chris Martin (Coldplay) con algo de incertidumbre porque no tenía aún terminada la canción. Cuando Chris la escuchó, me dijo: ‘¡Esa canción es lo mejor que has escrito!’ Y claro, él y Brandon Flowers (The Killers) viven bastante cerca y …”

Próximos conciertos deTravis

28 de agosto – Razzmatazz (Barcelona)

29 de agosto – La Riviera (Madrid)

