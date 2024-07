Party Dozen tendrán disco nuevo en septiembre

Party Dozen está de regreso con un nuevo álbum, Crime In Australia, que se publicará el próximo 6 de septiembre a través de Temporary Residence. Un disco escrito, grabado, producido y mezclado por el propio dúo formado por Kirsty Tickle y Jonathan Boulet en su estudio en Marrickville, Sydney. Esta vez, la ubicación influyó más que en ocasiones anteriores, como explica Boulet: “En las décadas de 1960 y 1970, Marrickville era un notorio foco de delincuencia. Si robaban un coche o faltaba alguien, lo buscaban en Marrickville. Desde entonces, la zona se ha aburguesado mucho y poco a poco las calles bordeadas de almacenes industriales, antes sucias, se están cambiando por monstruosos bloques de apartamentos con palmeras.

Comenzamos sin ningún tema en mente, sólo los inicios de algunas ideas de canciones. A medida que descubríamos las canciones de este álbum, cada canción se sentía cada vez más como en casa en la banda sonora de una vieja serie de televisión policial. El tema del crimen rápidamente se hizo evidente. El disco se siente dividido en dos lados contrastantes: la primera mitad es «orden», siendo tan escuchable como lo ha sido Party Dozen. Cada canción respeta la ley y es digna en su propio lugar. La segunda mitad es “desorden”, volviéndose más ilegal, desquiciado, más ruidoso y ruidoso”.

Una de sus canciones es «Money & The Drugs», que llega después de los adelantos «Wake in Might» y » The Big Man Upstairs”.