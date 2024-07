My Brightest Diamond se inspira en Sinéad O’Connor para su nuevo disco

My Brightest Diamond, proyecto de Shara Nova, anuncia su sexto álbum de estudio, Fight the Real Terror, que se lanzará digitalmente el 13 de septiembre y en formato físico el 20 de septiembre, con un vinilo en color naranja, inspirado en su característico color de pelo.

Hace un año, tras la muerte de Sinéad O’Connor y un apagón de tres días en Detroit, Nova encontró inspiración en su dolor y escribió los demos del álbum. Este trabajo es un llamado a la acción y a la transformación a través de la música, con canciones que invitan a enfrentar los miedos y vulnerabilidades para luchar por un mundo mejor. El título del álbum es una interpretación del famoso «fight the real enemy» de O’Connor en su actuación en SNL.

El anuncio del álbum viene acompañado del sencillo «Have You Ever Seen An Angel», que reflexiona sobre la muerte y la conexión con los seres queridos que han partido. Nova grabó estas canciones rápidamente durante el apagón, manteniendo la emoción sin pulir de las primeras versiones. Trabajó con Tom Schick en Chicago para añadir bajos, piano y guitarra, manteniendo la esencia de los demos originales. *Fight the Real Terror*

Escucha ‘Have You Ever Seen An Angel de My Brightest Diamond

Estas serán las canciones de ‘Fight the Real Terror’ de My Brightest Diamond

Fight the Real Terror Rocket in my Pocket Even Warriors Imaginary Lover Rule Breaker Safe House Have You Ever Seen An Angel Sublime There’s No Place I Saw A Glimpse

Foto: Andrew Ondrejcak / Studio Oiseau