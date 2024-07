Frances Chang – Psychedelic Anxiety (Ramp Local)

De la soledad de una habitación en un apartamento en Brooklyn, y cómo tantas veces pasa en cualquier ciudad del mundo, emerge uno de los talentos que no debería pasar inadvertido para el aficionado a los sonidos lo-fi un tanto bizarros. Poco sabemos de Frances Chang: de ascendencia asiática se crio en Nueva York en donde llegado el momento toma contacto con la escena DIY underground para experimentar con las posibilidades de los softwares baratos, los videojuegos como soporte audiovisual y la improvisación.

La música de esta mujer en este su segundo largo Psychedelic Anxiety (Ramp Local, 2024) está muy determinado por la estética del pop-rock noventero, aunque saliéndose de los márgenes más trillados para ir, poco a poco, encontrando una voz propia en el proceloso mundo de lo que en algún momento se llamó “indie”. El resultado es cautivador. Abre el disco con “Spiral In Houston” en donde la guitarra sirve de motor para activar los resortes de una hermosa melodía al abrigo de sonidos folkies, aunque parasitando ese recorrido mediante sonidos raros y una batería programada. Lisérgia de mesa camilla para empezar con nota.

Las notas oblicuas de la guitarra de Chang en “Eye Land” recuerdan a los paisajes de Throwing Muses, aunque la canción desborda sus límites mediante pausas inesperadas, instrumentos que entran sin pedir permiso, y andanadas de electricidad turgente. Algo así como una psicodelia deslavazada si esta la hubiera inventado Lou Barlow. “Ya A Mirage” es un experimento muy habilidoso en donde la banda que acompaña a nuestra protagonista se enzarza en una espiral de improvisación con toques prog, aunque la sombra de Zappa y trazas de math rock acolchan también una pieza en continua mutación extraña y serpenteante.

Las percusiones y un teclado analógico acompañan el latido ingrávido de “Sci Fi Soup Opera”, que sirven de cojín para que nuestra autora recite una letra que parece sacada de una ensoñación, para luego volver al redil del rock fibroso y polirítmico en “Darkside” y versos intrigantes “last night i saw parasite / i thought i wanted company / but found i was relieved”. En “Firsts I Was Afraid” canta modulando la voz como si estuviera entonando el “I Will Survive” sobre ululantes arreglos de viento; ecos a música ambient sobrevuelan “Body Of TheLightning” en donde los sintetizadores elevan esa sensación de extrañeza que encapsula todo un disco que finaliza por todo lo alto con “Rate My Aura”: una narrativa sónica que se va desarrollando sobre el fraseo de Chang a ritmo de espasmos de tradición teutona (Can, Neu! como referentes claros), y el rasgueo de las seis cuerdas de Nick Llobet que va repitiendo una escala de notas en la que, en algunas ocasiones, el ruido va interponiéndose en su camino.

Mucho ojo con esta cantautora que se abre paso con paso firme.

Escucha Frances Chang – Psychedelic Anxiety