Paul Collins anuncia gira para octubre

Paul Collins volverá a estar este mes de octubre de gira por España. El que fuera miembro fundador de The Nerves ( junto a Peter Case y Jack Lee), ha desarrollado una impecable carrera en solitario que comenzó en 1979 con The Beat . Desde entonces ha editado doce fantásticos álbumes como Paul Collins Beat o en solitario.

Estará presentando su nuevo disco Stand Back And Take A Good Look con la compañía de sus fieles Octavio Vinck , Juancho López y Ginés Martínez.

A Collins se le conoce como rey del power pop, ícono del rock & roll, artista de culto, multiinstrumentista, compositor de alto nivel, autor….y todos son ciertos!. Pasó su adolescencia en Grecia, Vietnam y Europa antes de regresar a su ciudad natal de Nueva York, estuvo algún tiempo en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard con especialización en composición en música moderna y de vanguardia. Y después reinventó las reglas sobre lo que hace que una canción pop sea perfecta e inspiró a innumerables músicos durante los años de formación del punk rock, la new wave y todo lo que vino después.

Toma nota de las fechas de Paul Collins

Sábado 12 de octubre – Gran Canaria – Big Bang Vintage Festival Entradas aquí

Viernes 18 de octubre – Madrid – El Sol Entradas aquí

Sábado 19 de octubre – Caravaca – Caravaca Power Pop Entradas aquí

Miércoles 23 de octubre – Granada – Lemon Rock Entradas aquí

Viernes 25 de octubre – Valladolid – Porta Caeli Entradas aquí

Sábado 26 de octubre – A Coruña – Mardi Gras Entradas aquí

Domingo 27 de octubre – Bilbao – Sala BBK Entradas aquí