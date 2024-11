Peter Murphy y Boy George se alían en un single conjunto

Peter Murphy (Bauhaus) y Boy George (Culture Club) unen fuerzas en «Let The Flowers Grow», emotivo dueto orquestal producido y coescrito por Youth.

Un tema con una elegancia particular, con las icónicas voces de ambos transmitiendo un mensaje de esperanza y tolerancia. Originalmente escrita por Boy George, la canción reflejaba una aceptación personal de su identidad gay. A medida que se desarrollaba, tomó un enfoque más amplio y universal, extendiendo su mensaje a temas de raza, género, credo y religión. “Con todo lo que sucede en el mundo sobre la identidad, se siente muy poderosa”, explica Boy George.

La admiración mutua entre los dos artistas se extiende por décadas. “Conocí a Boy George cuando pidió ir al backstage para conocer a Howard Devoto, en un concierto donde Bauhaus teloneaba a Magazine”, recuerda Murphy. “Me pareció un personaje muy original, como un dandi del siglo XVII. La segunda vez que lo vi fue cuando entramos a la BBC para interpretar ‘Ziggy Stardust’ en Top of the Pops, y Culture Club también debutaba en el programa. George me saludó calurosamente y descubrí que era fan de Bauhaus”.

Murphy recuerda: “Estaba grabando mi nuevo álbum en España con Youth y, mientras escuchaba la reproducción de una canción, oí otra pieza que sonaba desde su móvil. Me atrapó por su belleza melódica y una voz, similar a la de Roy Orbison, que la interpretaba”. Al descubrir que era una demo inacabada de Boy George, se sintió intrigado y le preguntó a Youth si podía trabajar en la canción. “En unos veinte minutos, ya habíamos terminado ‘Flowers…’”.

“Cuando escuché la mezcla, me sentí plenamente satisfecho”, comenta Boy George. “Siempre he admirado la voz de Pete, y su aporte le añade una oscuridad hermosa. La producción tiene un aire épico, como Scott Walker”.

Escucha ‘Let The Flowers Grow’ de Peter Murphy y Boy George

Foto: Jolene Siana / Dean Stockings