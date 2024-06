Pixies estrena doble single, ‘You’re So Impatient / Que Sera Sera’

Pixies están de vuelta con su primer material inédito desde que publicaran su último disco, Doggerel (2022). Un single doble que incluye las canciones «You’re So Impatient» y una versión de «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)» de Jay Livingston y Ray Evans.

Son los primeros temas en los que participa la nueva bajista de la banda, Emma Richardson ex Band of Skulls, que ha sustituido a Paz Lenchantin después de 10 años en la formación que se despedía así: «Ha sido un sueño de sueños estos últimos 10 años haber sido aceptado como Pixie por la banda y por los fans, y un honor haber contribuido a un legado musical vital. Espero contar con su continuo apoyo y aliento para mis proyectos futuros y les deseo lo mejor”.

Sobre su nueva canción Black Francis, comenta: «‘You’re So Impatient’ es un momento ligeramente cómico de la cultura suburbana: hay un chico, hay una chica y hay una dinámica de amor en juego. Pero el escenario es el centro comercial. Y aunque el centro comercial es vulgar, también es un entorno muy zombie, propio de una película de horror rock’n’roll».

Escucha ‘You’re So Impatient / Que Sera Sera’ de Pixies

Próximos conciertos de Pixies

Recordemos que su nueva gira europea pasará el 24 de julio por la sala Razzmatazz de Barcelona (entradas) y el 28 de julio por el festival Noches del Botánico en Madrid (entradas) aparte de por su anunciada fecha en el festival Low de Benidorm.