Snow Patrol tendrá nuevo álbum en septiembre

Snow Patrol anuncian The Forest Is The Path para el próximo 13 de septiembre, primer lanzamiento de la banda irlandesa desde su disco Wildness de 2018 y The Fireside Sessions, el EP compuesto junto a los fans de la banda en una serie de streams de Instagram Live llamados ‘Saturday Songwriter’.

Lo nuevo de los de Gary Lightbody ha sido producido por Fraser T Smith (conocido por su trabajo con Adele, Dave y Stormzy) junto a la propia banda. El ahora trío, que se complementa con Nathan Connolly y Johnny McDaid, vuelve con doce temas compuestos por la propia banda con aportaciones adicionales en la composición de Fraser T Smith, Will Reynolds, Roy Kerr y Troy Van Leeuwen (de QOTSA).

Como cuentan «The Forest is the Path es un álbum basado en la reflexión, la introspección y el cuestionamiento. Uno de sus cimientos«, dice Gary «fue la idea del amor desde la distancia que da el tiempo. No he tenido una relación desde hace mucho, 10 años o más, así que para mí el amor a distancia significa la forma en que una relación se asienta en tu memoria, digamos, con 10 años de perspectiva. No es algo en lo que hubiera pensado antes para componer sobre el amor. Cuando estás enamorado, estás en el vestíbulo del Empire State. Cuando has roto con esa persona, estás en la calle. Todavía puedes ver el edificio, pero ya no estás dentro. Y cuando han pasado 10 años, es como si estuvieses mirando el skyline de Manhattan desde Brooklyn».

Ya está disponible su primer adelanto, «The Beginning».

Foto Snow Patrol: Tom Beard