Pixies – The Night The Zombies Came (Pixies Music / BMG)

Ha faltado una década para que Pixies ya cuenten con más discos que en su etapa gloriosa comprendida entre 1987 y 1991. Desde que renacieran en estudio con el discreto Indie Cindy (2014) han ido avanzando, cambiando hasta tres veces de bajista, dando conciertos a la altura y entregando unos álbumes que si bien lejos de sus momentos de mayor inspiración, alcanzaron picos interesantes en Beneath the Eyrie (2019) y sobre todo Doggerel (2022). Todo parecía propicio para que The Night The Zombies Came, una temática familiar para los de Boston que a buen seguro habría sido una obra intensamente visceral y melódica en otros tiempos, y ahora queda como un triste eco apagado de su grandeza.

Entre los temas, “You’re So Impatient” y “Oyster Beds” destacan en su intento por recuperar algo del punk desatado y la intensidad que caracterizaron a la banda en sus mejores días. Sin embargo, estos esfuerzos parecen más como un guiño que como una renovación, un simple recordatorio de su viejo espíritu en lugar de una verdadera exploración de nuevos caminos. Se han instalado en un convencionalismo acomodado que parece les lleva con el piloto automático. Aún así hay algunas buenas noticias en estas canciones. Joey Santiago intenta mantener vivo el característico tono surf que ha sido un sello de la banda e impregna a los cortes de un tono que remite a Bossanova (1990), mientras que la inclusión de Emma Richardson cumple de sobra en su cometido en el bajo y dando la réplica a Black Francis a los coros.

Hay algún momento de altura, como la densa “Jane (The Night the Zombies Came)” que parece producida por Phil Spector o en el humor negro que destila la surfera “Chicken” y si en la aguerrida «Ernest Evans» y la cristalina “Kings Of The Prairie” parecen encaminarse a lo que les pedimos, la balada final «The Vegas Suite» vuelve a hacernos fruncir el ceño ante su absoluta falta de todo.

La energía subversiva que les define parece ausente en este trabajo, que se apoya más en una nostalgia moderada que en una verdadera reinvención. A pesar de las referencias al horror y la muerte —con las que los Pixies han coqueteado desde sus inicios—, el álbum no logra capturar ese espíritu abrasivo y surrealista de sus primeras producciones y queda incluso lejos de su versión reciente. Pólvora mojada.

Escucha Pixies – The Night The Zombies Came