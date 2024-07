Entrevistamos a Pond

Con su nuevo álbum Stung!, Pond reafirma su posición como uno de los conjuntos más intrigantes de la escena musical australiana. Dieciséis años después de su formación y a pesar de los desafíos que conlleva la vida adulta, la banda, liderada por Nick Allbrook y Jay Watson, ha evolucionado su sonido, dejando atrás la presión de la inmediatez para optar por una expresión artística más profunda, ecléctica y expansiva. Este disco, su primera entrega doble, celebra la libertad creativa y reflexiona sobre el amor y el sufrimiento, todo ello envuelto en la psicodelia característica de la banda.

A lo largo de catorce temas, Pond logra fusionar introspección con energía vibrante, creando un paisaje sonoro que invita a la reflexión y a la celebración de la vida. Gracias a la influencia de su vecino Kevin Parker, este notable trabajo tiene el potencial de llevar a la banda a nuevas alturas en su carrera. Hablamos con Nick para que nos comparta más detalles sobre el proceso de composición de este álbum o sobre la idiosincrasia de Perth en la escena psicodélica australiana.

«Es un verdadero milagro que cualquier banda perdure. Sin embargo, de alguna manera, nosotros lo hemos logrado»

Es un placer hablar contigo, Nick. Lo primero de todo, felicidades por tu nuevo lanzamiento. ¿Cómo te sientes?

Genial, estoy realmente emocionado de poder compartir este nuevo trabajo con todos.

Se dice pronto, pero es el décimo trabajo discográfico de Pond. ¿Qué nos puedes contar sobre Stung en líneas generales, y cuál dirías que es el leitmotiv de este álbum?

Es un poco complicado hablar de manera general sobre el álbum. No es como Tommy (1969) de The Who, que tiene un tema claro como «Pinball Wizard«. Este álbum es una forma de expresar lo que está pasando por mi mente en este momento. Al mirar hacia atrás, puedo decir que hay mucho sobre la soledad y la aceptación de esta en nuestra vida. Y eso está bien; es algo hermoso. Todos morimos solos y solo tenemos nuestro propio corazón y nuestra mente.

En términos generales, el disco trata sobre aprender a ser feliz y aceptar el dolor que viene con la vida y el amor. Vivir plenamente y estar enamorado trae mucho sufrimiento, pero aún así hay que hacerlo. Todos sentimos lo mismo y a veces pasamos por épocas en las que nos sentimos más aislados y solos. Todos somos parte de la misma humanidad, y en esencia, todos estamos buscando vivir una vida juntos. Así que creo que el álbum se trata de eso: de la gente, de aprender a estar con los demás y aceptar nuestra propia soledad. Es difícil de explicar, honestamente.

Cuando expresas simplemente lo que está ocurriendo en tu día a día, la poesía y las letras resultan mucho menos didácticas que otras formas de expresión. Eso es lo que las hace buenas: son más vaporosas y abstractas.

Lo cierto es que los adelantos del disco tuvieron una gran aceptación tanto por parte de los oyentes como de la prensa especializada, tanto “I’m Stung” como “Neon River”. Si no recuerdo mal, leí que la idea para “I’m Stung” surgió por un cúmulo de casualidades. ¿Podrías contarnos más sobre cómo surgió esta canción?

Es una expresión local que utilizamos bastante, vendría a significar algo así como «me pica», como que te apetece algo, que te tienta.Originalmente, se utilizaba para expresar que te estás empezando a enamorar de alguien, pero ahora se usa para cualquier cosa. Por ejemplo, puedes decir “me pica esta comida” o “me pica esta canción”.

Es difícil de explicar, pero lo que realmente quería era hacer una canción llamada “I’m Stung”. No encontraba la manera de expresarlo porque me parecía divertido, pero también un poco tonto. Un día, mientras estaba cortando el césped de un amigo, se me ocurrió la frase: “It’s so straightforward being rejected, I got stung but not infected” (es tan sencillo ser rechazado, me picó pero no me infectó). A partir de ahí, todo fluyó de manera muy natural y la letra salió rápidamente. Al final, se trata de lo mismo que te mencionaba antes: de aceptar que algo no va a funcionar, pero seguir siendo feliz porque todo sigue su curso.

“Neon River” nos ha sorprendido con su eclecticismo musical, combinando desde un ambiente bucólico hasta un sonido más shoegaze, con un toque a lo Led Zeppelin. ¿Cómo fue el proceso creativo para esta canción?

Bueno, Jay Watson (GUM) había escrito la sección bucólica del verso y algunas palabras para ella. Luego tenía una sección realmente rockera, y se nos ocurrió la idea de combinar ambas partes. Pensamos que sería muy divertido, así que escribimos las letras y la parte más alegre. Es curioso cómo, a veces, cuando estás grabando y creando una canción en grupo, las cosas suceden de manera espontánea. Estábamos trabajando en la sección intermedia, que tiene un estilo bastante shoegaze, y simplemente se sentía así. Pensamos: “¿Qué haría My Bloody Valentine?” y decidimos hacerla realmente shoegaze. Así que captamos la idea y así quedó. Es por eso que crear en grupo, o crear en general, es tan divertido: se abre una puerta y solo tienes que cruzarla.

Este álbum es un doble disco compuesto por catorce temas, algo que no es tan común en estos días. ¿Qué te llevó a hacer un doble álbum y cómo estructuraste el contenido? ¿Cómo fue el proceso de selección de canciones?

Durante el proceso de selección, incluimos la mayoría de las canciones que grabamos. Puede parecer obvio, pero cuando estás grabando un tema y ves que no te convence, simplemente decidimos no incluirlo. Si no se siente tan eléctrico como los otros, lo dejamos de lado.

Las canciones que están en el álbum son las que realmente nos convencieron, aunque muchas de ellas no coincidan estilísticamente. Hubo un momento en que dijimos: “Pongamos todas las que tenemos”. Estructurar un álbum casi siempre es un desafío. Por ejemplo, en este trabajo podríamos haber dividido el álbum en un lado con canciones más suaves, otro con temas más rockeros, otro con un sonido casi electrónico y el último con un toque más retro. O podrías intentar romper esas categorías constantemente y mezclar las canciones de forma que fluyan una tras otra.

A veces pienso que cuando ya tienes todas las mezclas y escuchas la canción terminada, son los últimos cinco segundos del tema los que te indican qué quieres escuchar a continuación. Escuchas cómo se desvanece el final de la canción y piensas: “Quiero que algo irrumpa ahora”, así que eliges un tema que tenga esa fuerza. Creo que así es como lo hemos hecho.

Algunos de los distintos músicos que conforman Pond han publicado álbumes con sus respectivos proyectos, como es el caso de Jay Watson con GUM o el disco de Shiny Joe Ryan publicado en 2021. ¿Cómo influyen estas propuestas musicales en solitario en la música de Pond?

Creo que es una forma de sacar canciones que son buenas, pero que por estilo o forma no encajan del todo en un álbum de Pond. Todos tenemos un montón de ideas y material creado, así que si no quieres o no ves que formen parte de la banda, pero quieres que salgan y tengan un lugar, es una buena opción lanzarlos como proyectos solitarios.

En mi caso personal, muchas de las ideas que tengo son realmente difíciles de expresar a los demás miembros de Pond. No sabría cómo decirles: «Creo que este tema es bueno por esta razón». Por ejemplo, ¿cómo les digo: «Tengo esta idea, quiero usar ruidos extraños, hacer sonidos a partir de ellos y luego tomar pequeños videos de YouTube y juntarlos; será genial»? Sueno como un maldito loco. De esta manera, si publico esta idea loca por mi cuenta, no tengo que explicar a nadie cómo lo haría (risas).

Logísticamente, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentasteis al componer y publicar este álbum, considerando que todos tienen relaciones, hijos, profesiones y proyectos paralelos?

Sacar tiempo es lo más difícil. Es muy complicado cuando intentas trabajar, criar hijos o manejar otros compromisos. Siendo sinceros, solo teníamos un día a la semana para concentrarnos adecuadamente en el álbum. Así que hacíamos eso, no quedaba otra. Más adelante, sí que tuvimos que organizarnos como si fueran unas vacaciones, unas dos semanas. Esa fue la parte realmente difícil: simplemente encontrar tiempo.

Sí, fue algo que pude leer y me sorprendió bastante. Gran parte de la composición de este trabajo tuvo lugar en un pequeño pueblo llamado Dunsborough, a unos 250 kilómetros de Perth. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo era tu día a día?

Fue una experiencia increíble, realmente muy agradable. Era invierno y estábamos en un lugar junto a la playa. Aunque llovía mucho, el océano seguía siendo impresionantemente hermoso. Nos despertábamos y yo salía a correr por un sendero que recorría la costa. Era un sendero realmente hermoso y salvaje, algo fantástico para mí, ya que normalmente corro por la ciudad. Despertar cada mañana y correr por ese sendero mágico era simplemente increíble.

Después de mi carrera, todos nos reuníamos alrededor de las 17:50 y nos íbamos a nadar en el océano. Volvíamos al estudio, empapados de energía, y comenzábamos a trabajar en nuestras canciones. Decidíamos qué queríamos hacer, en qué canción enfocarnos, y a veces improvisábamos juntos, dejando que la creatividad fluyera libremente. Tomábamos pequeños descansos para cenar, disfrutando de la compañía y la comida. Por la noche, empezábamos con las cervezas y todo se volvía más relajado, más divertido y un poco más loco. Esos momentos nocturnos eran menos sobre la perfección y más sobre disfrutar del proceso creativo, riendo y dejándonos llevar por la música. Hacíamos esto todos los días.

Ahora, si te parece bien, nos gustaría retroceder en el tiempo. Recordemos que Pond se formó en 2008. Mirando hacia atrás, ¿cómo ha sido vuestro viaje hasta este nuevo disco?

Es increíble pensar que aún nos queremos tanto, como si fuéramos un matrimonio de muchos años, muy estable. Al mirar hacia atrás, recuerdo tantos momentos difíciles, ocasiones en las que algunos pasábamos por situaciones complicadas o nos mudábamos de ciudad. Podríamos haber tomado caminos separados en varias ocasiones, pero por suerte nunca llegamos a ese punto. Siempre nos hemos valorado profundamente. Con el tiempo, uno se siente más cómodo y se vuelve mejor en sus relaciones, en la composición de canciones y en la comunicación. Me siento bastante nostálgico al respecto.

De verdad, es como si fuera una persona de 70 años reflexionando sobre su matrimonio. Observo todo lo que hemos logrado, veo a estas personas y me doy cuenta de que ya no hay esa misma pasión alocada de cuando nos reunimos por primera vez, pero todo fluye de manera tan suave, eficiente y feliz. Eso es algo mágico. Mantener una banda unida durante tanto tiempo es difícil; el ego y las exigencias, junto con tantas personalidades y prioridades en constante cambio, pueden complicar las cosas. Además, siempre hay factores como el alcohol y las drogas que pueden desviar el rumbo, y es un verdadero milagro que cualquier banda perdure. Sin embargo, de alguna manera, nosotros lo hemos logrado.

También queríamos preguntarte sobre la ciudad de Perth. A pesar de ser más remota que otras ciudades australianas, ha generado una escena musical envidiable. ¿Cuáles crees que son las razones detrás de esto?

Hay muchas razones. Creo que para nosotros fue beneficioso no tener la presión de ser descubiertos o de alcanzar la fama rápidamente, ya que nunca consideramos eso como una opción real. Además, al principio, nuestra conexión con Internet era muy limitada. En cierto sentido, esto nos permitió desarrollarnos de manera más natural, como en una incubadora. Esto probablemente nos hizo un poco más originales. Si hubiéramos estado en Londres, tal vez habríamos seguido las tendencias de otras bandas de la escena, pero en Perth, simplemente hacíamos lo que sentíamos.

Además, Perth es una ciudad con una enorme área metropolitana, y casi todos los que conocía compartían casa con otros músicos y artistas. Estas casas eran lo suficientemente grandes como para montar estudios, aunque fueran básicos y baratos, pero permitían ensayar. El costo de vida era lo suficientemente bajo como para que la gente pudiera trabajar un poco, ir a la universidad o hacer otras cosas, y aún así tener tiempo para ensayar.

Otra curiosidad de Perth es que ha desarrollado una escena de rock psicodélico que ha tenido un impacto global. Actualmente, bandas como Psychedelic Porn Crumpets y Methyl Ethel siguen emergiendo en sus costas. ¿Por qué crees que esta ciudad tiene una relación tan fuerte con el rock neo-psicodélico?

Creo que fue simplemente una cuestión de tiempo y coincidencia. Todos estábamos haciendo música un poco psicodélica, como Mink Mussel Creek. Pero supongo que el éxito masivo de Tame Impala impulsó aún más la escena. Inspiró a la gente, y estoy seguro de que si solo hubiéramos sido Mink Mussel Creek y Pond, y Tame Impala no se hubiera vuelto tan grande, tal vez todo se habría detenido ahí.

He escuchado a gente decir que la abundancia de naturaleza, las playas, el sol, la relativa libertad y el espacio podrían ser propicios para una escena psicodélica. Pero no creo que eso tenga mucho sentido, porque hay muchos lugares soleados y libres que no tienen escenas psicodélicas florecientes. No conozco ninguna banda psicodélica de Santa Bárbara o lugares similares, aunque estoy seguro de que hay algunas. Así que no sé por qué ocurrió; creo que simplemente fue cuestión de momento y circunstancias.

Ahora que mencionas a Mink Mussel Creek, un espíritu primigenio de Pond lo podemos encontrar en aquellos años, alrededor de 2005, con esa banda y Electric Blue Acid Dogs. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos?

Acabábamos de salir de la escuela. Teníamos estas bandas: Mink Mussel Creek, Electric Blue Acid Dogs, y luego Kevin Parker tenía su banda, The Dee Dee Dums. Como anécdota, tocamos en dos concursos: en uno quedamos segundos y en el siguiente ganamos el primer lugar, mientras que Kevin quedó segundo (risas). Fue en ese momento cuando Kevin Parker se unió a nuestra banda y comenzamos a tocar juntos. Ese fue el comienzo, todos tocando en Mink Mussel Creek, que era la banda más popular en la que estábamos. Hicimos buenos shows en Perth e incluso fuimos a Melbourne a tocar una vez.

Así fue como nos juntamos: a través de este conjunto. Nos mudamos a la misma casa y ensayábamos todo el tiempo. Pero cuando Tame Impala fue descubierto por casualidad en Myspace, empezamos a tocar con ellos y Mink Mussel Creek se disolvió. Entonces pensamos: «Deberíamos tener algo más que no sea Tame Impala«, y así nació Pond. Y así comenzó todo.

Y volviendo a la actualidad, después de una serie de fechas en Australia con Queens of the Stone Age el pasado invierno y una serie de shows en EE. UU. en la primavera, la gira mundial de Pond llegará a Europa en septiembre. ¿Cómo ha ido el tour hasta ahora? ¿Cuáles son tus expectativas para esta gira europea?

La gira en EE. UU. fue increíble, realmente genial. Vino mucha más gente de lo habitual, lo que nos hizo muy felices a todos. Nadie se enfermó, no perdí la voz y no hubo conflictos entre nosotros. Además, los shows se vendieron muy bien y el clima fue cálido, algo que realmente disfruto.

Ahora estoy muy emocionado de regresar a Europa; ¡es lo mejor! Espero que no haga demasiado frío, ya que me encantaría disfrutar del sol. No tengo muchas expectativas, pero sería agradable contar con un poco de tiempo libre en las ciudades, ya que no tenemos mucho tiempo para socializar, explorar, ver edificios hermosos y disfrutar de buenas bebidas. Probablemente solo estaremos tocando entre 30 y 40 shows. También tengo muchas ganas de volver a España; la última vez fue una de las mejores giras de mi vida y la pasamos muy bien.

Ha sido un placer hablar contigo. Por último, ¿qué significa la música para ti?

La música lo es todo para mí. Es mi manera de encontrar propósito y significado en la vida. A través de ella, siento que estoy contribuyendo al mundo de alguna forma. La música me conecta con algo más grande que yo, y creo que eso es algo que todos necesitamos en algún nivel. No se trata solo de los sonidos o las letras, sino de cómo nos conecta como seres humanos. Es una forma de expresión que trasciende las palabras, algo que puede evocar emociones profundas y universales. En definitiva, la música es esencial para mi vida y mi identidad.

