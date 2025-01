Rialto anuncian su primer disco en 24 años

¿Se acuerdan de Rialto? Hace un par de años les recordábamos en nuestro podcast Conexiones MZK, en ese especial sobre 15 bandas olvidadas de los 90, en el hacíamos lo propio con artistas como Gene, Catherine Wheel, Jack, Curve y tantos otros.

Rialto fue un efímero proyecto liderado por Louis Eliot surgido en 1997 que un año después lanzaban su debut homómino con el que lideraban la liga más elegante del britpop junto con los también breves Jack o los consolidados The Divine Comedy.

Su carrera fue un visto y no visto, canciones bonitas como «Monday Morning 5.19», «The Underdogs» o el single «Untouchable» incluido en el que fue su segundo y último álbum hasta la fecha Night on Earth, editado en 2001.

En 2023 la banda volvió a la vida y ahora anuncian su primer álbum en 24 años, Neon And Ghost Signs, un disco que llegará el próximo 25 de abril y que fue inspirado en una experiencia cercana a la muerte que tuvo Louis Eliot hace unos años mientras estaba de vacaciones en España. «Lo que podrías pensar es que si tienes una experiencia muy cercana a la muerte, quieres empezar a cuidarte. Simplemente fui en busca de mi juventud a toda velocidad. Pensé: «A la mierda, puede que no esté aquí la semana que viene, así que me voy a zambullirme en ello».

Su primer sencillo «No One Leaves The Discotheque Alive» y el vídeo de Jon Danovic ya están disponibles.

Estas serán las canciones de ‘Neon And Ghost Signs’ de Rialto

01 “No One Leaves The Discotheque Alive”

02 “I Want You”

03 “Neon And Ghost Signs”

04 “Taking The Edge Off Me”

05 “Remembering To Forget”

06 “Car That Never Comes”

07 “Sandpaper Kisses”

08 “Cherry”

09 “Put You On Hold”

10 “Gone”