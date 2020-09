Dagny debuta en octubre, escucha un nuevo single

La cantante noruega Dagny confirma que edita su álbum de debut Strangers / Lovers el 2 de octubre con Little Daggers Records. Muestra de lo que ha crecido como artista y de su visión creativa, el disco está dividido en dos mitades que siguen el desarrollo de una relación. La primera mitad documenta el florecer y los principios de amor y la segunda el decaimiento y ruptura de la relación.

“It’s Only A Heartbreak”, es el nuevo anticipo del álbum Strangers/Lovers. Propulsado por exuberantes sintes y un sonido electrónico de baile, “It’s Only A Heartbreak” podría bien ser su mejor momento creativo hasta la fecha. La letra del tema es una reflexión sobre la ruptura donde Dagny habla consigo misma y se dice que no será capaz de superar la situación.

Sobre el single Dagny comenta: “It’s Only A Heartbreak está en parte inspirado en la película clásica “Casablanca” de 1942, y en la famosa frase de Humphrey Bogart: “Here’s looking at you, kid”. Como la película, la canción es saber que nunca recuperarás a alguien, pero lo puedes seguir mirando en secreto y admirándolo. La canción usa una expresión indiferente, pero resulta evidente que no has superado aun la ruptura con esa persona”.

Tras la edición de la cara A de Strangers / Lovers en mayo de este año, sus dos primeros singles “Come Over” y “Somebody” dieron pruebas de la inmejorable forma de Dagny como compositora. “Come Over” (descrito por The Guardian como “una atronadora explosión de synthpop” estuvo 3 semanas en lo alto de las listas de radio noruegas y ”Somebody”, con más de 14 millones de streams, se ha mantenido en el Top 10 de Spotify desde su edición y en el 5 de tocadas de la radio noruega.

El álbum Strangers / Lovers, a la venta el 2 de octubre es la culminación de 5 años de trabajo duro. Desde la edición de su single de éxito “Backbeat” en 2015, su álbum ha sido siempre su objetivo a lograr.