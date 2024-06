Richard Hawley – In This City They Call You Love (BMG)

Para quienes nos consideramos incondicionales de Richard Hawley, cinco años de espera son demasiados por mucho que no haya dejado de crear en todo este tiempo. Pandemia de por medio ha habido bandas sonoras, el exitoso musical Standing At The Sky’s Edge y la edición de su primer recopilatorio: Now Then: The Very Best Of Richard Hawley, en el que recuperaba 32 de sus grandes logros.

Pocos son capaces de mantener vivo un estilo y unas formas que aunque nacidas siete décadas atrás, permanecen suspendidas en el tiempo, como flotando en un aura atemporal. Su música respira rock and roll añejo, rockabilly, country, y pop orquestal, remitiendo a crooners de otro tiempo. Más que clasicismo, diría que es la magia de los autores a contracorriente, esos que encuentran un filón y son capaces de refinarlo y perfeccionarlo con más o menos acierto.

Su décima entrega no contiene grandes sorpresas, pero requiere reposar para permanecer a nuestro lado; las canciones de Richard Hawley tiene ese don y en lugar de diluirse y caer en la trituradora de la inmediatez como la mayoría de las novedades que llegan semana a semana, pueden esquivar el golpe para acompañarnos en el tiempo. Razones no faltan, desde la apertura bluesera de «Two For His Heels» en la que Duane Eddy y Link Wray asoman, hasta el cierre de la romántica «‘Tis Night», tenemos algo más de cuarenta minutos que sumar a nuestra colección de favoritas.

Collin Elliot, Shez Sheridan y Dean Beresford siguen siendo la mejor compañía para junto a ellos, hablarnos del amor, la pérdida y la vida cotidiana. Para lamentarse por los amigos ausentes («Heavy Rain»), recurrir a su Sheffield natal en temas como esa «Have Love» que cabalga sobre un ritmo de chug-a-lug o en la profunda «People» o para moverse entre el rock and roll poderoso y folk psicodélico en «Deep Space». Donde también aparecen prodigios melódicos como «Prism In Jeans», la deliciosa «Do I Really Need To Know?» salpicada de bossa nova, una balada country fuera de tiempo como «‘Hear That Lonesome Whistle Blow», la ensoñadora «I’ll Never Get Over You» o la reflexiva «When The Lights Go Out».

In This City They Call You Love, podría situarse en la zona media si tuviéramos hacer un ranking con todos sus álbumes. Quizá esté lejos de su pieza redonda Cole’s Corner (2005) -aunque canciones como esa «Heavy Rain» parecen sacadas de él-, pero nos parece el más inspirado desde que publicara Truelove’s Gutter (2009).

