Visor Fest (entradas aquí), se ha visto obligado por el ayuntamiento de Murcia a cambiar de ubicación a diez días de su celebración. Los próximos 27 y 28 de septiembre el Espacio Nueva Condomina acogerá un festival que durante dos jornadas que contarán con la presencia de las leyendas de Manchester The Charlatans, el post-punk de The Mission, el pop cristalino de Camera Obscura, los ecos de britpop y psicodelia de Kula Shaker, el genial rock de los belgas dEUS, la despedida de unos históricos del power pop como Gigolo Aunts, y la dulce oscuridad de Sad Lovers And Giants e Immaculate Fools, aparte de una selección de disjockeys.

Os dejamos con su comunicado oficial:

Por razones totalmente ajenas a nosotros o las bandas, y de inmediata aplicación a todos los eventos de La Fica, Visor Fest cambia de ubicación al Espacio Nueva Condomina.

La otra opción que nos facilitaban nos recortaba sustancialmente los horarios y no se podía desarrollar el festival con toda la programación.

Ha sido algo inesperado, pero cada piedra en nuestro camino, es una oportunidad más para seguir con más fuerza que nunca.

Estamos trabajando desde ya, en el nuevo recinto, donde se han realizado eventos de mayor aforo, con gran capacidad de aparcamiento. Con cambios sustanciales como la implantación de césped.

La calidad, los conciertos, los horarios, el espíritu del festival no va a cambiar un ápice.

Vamos a trabajar sin descanso para ofreceros, como siempre, el mejor Festival de Conciertos.

Te recordamos el cartel de Visor Fest 2024 por días y sus horarios:

Entradas para Visor Fest

Recuerda que además de las entradas de día, disponibles a 59€, tienes a tu disposición el abono para los dos días, disponible por 78€.