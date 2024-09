Rosalía se une a Ralphie Choo en ‘Omega’

Rosalía lanza «Omega», en colaboración con Ralphie Choo, autor del genial SUPERNOVA uno de los discos más destacados de la pasada temporada. La canción, producida por Rosalía, Noah Goldstein y Dylan Patrice, lega tras el éxito de su reciente colaboración «New Woman» con LISA.

Como comenta: «Omega es el final, es la celebración de haber encontrado aquello que tanto deseabas y la seguridad con la que uno ama que hace que no quieras estar en ningún otro lugar que no sea ahí. Es un gusto compartir con Ralphie, él es un torbellino de energía en el estudio. Nos mandamos muchas canciones antes de realmente ponernos a hacer la nuestra porque los dos somos muy melómanos y rápido me di cuenta que nuestros gustos musicales son muy parecidos. Mi intuición me decía que nos entenderíamos seguro en el estudio y ¡así fue! Me acuerdo que nos reímos mucho mientras componíamos y mientras rodábamos el video, de hecho si mañana me llama Ralphie yo volvería a echar la tarde en un parque de atracciones con él sin pestañear. Personalmente me siento muy agradecida de haber podido colaborar con alguien como Ralphie y de ser testigo de su pasión y su gran talento en la música (…)».

Rosalía continúa consolidando su carrera. Tras el aclamado lanzamiento de su álbum Motomami ha seguido colaborando con artistas de renombre como Björk y ya se encuentra trabajando en su cuarto disco.

Escucha ‘Omega’ de Rosalía ft. Ralphie Choo