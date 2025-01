Scowl fichan por Dead Oceans y anuncian disco para abril

Scowl ha anunciado un nuevo álbum, Are We All Angels, para el 4 de abril a través de Dead Oceans, su primero disco con el sello.

Producido por Will Yip (Turnstile, Title Fight, Mannequin Pussy, etc.), que trabajó en su reciente EP Psychic Dance Routine, encuentra a la banda canalizando su habitual fuerza a través de una versión más expansiva de sí mismos. El álbum fue mezclado por Rich Costey (Fiona Apple, My Chemical Romance, Vampire Weekend, etc.).

Un trabajo marcado por la alienación, el dolor y la pérdida de control, gran parte del mismo lidia con su nuevo lugar en la escena hardcore, una comunidad que ha abrazado a la banda y los ha convertido en una especie de pararrayos en los últimos años.

El primer sencillo, «Not Hell, Not Heaven», «Trata de sentirse victimizado y ser una víctima, pero no querer identificarse con ser una víctima”, explica la vocalista y frontwoman Kat Moss. “De intentar encontrar la gracia en el hecho de que tengo mi poder. Vivo en mi realidad. Tienes que lidiar con lo que sea que estés lidiando, y no está funcionando para mí”.

Escucha ‘Not Hell, Not Heaven’ de Scowl