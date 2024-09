Se acerca la visita de los franceses L’Entourloop

L’Entourloop regresa a España tras un año de su última visita y dos desde el lanzamiento de La clarté dans la confusion (2022). Con cuatro fechas programadas en Madrid, Azpeitia, Granada y Barcelona, el colectivo francés vuelve con su inconfundible fusión de reggae, hip-hop y dancehall, que los ha consolidado como referentes innovadores dentro de la cultura sound system europea. En esta gira, estarán acompañados por sus colaboradores habituales: el talentoso trompetista N’Zeng, el carismático vocalista Troy Berkley y el versátil rapero BlabberMouf, quienes suman su energía única a cada espectáculo.

Desde su primer álbum, Chickens in Your Town (2015), hasta Le Savoir-Faire (2017), Sir Johnny y King James han destacado por su capacidad para fusionar estilos y culturas, creando un sonido auténtico envuelto en un aura de misterio. Su último trabajo, producido en el legendario Bandulu Studio, es un claro ejemplo de su maestría para combinar diálogos cinematográficos con ritmos que incendian la pista, mientras colaboran con artistas de todo el mundo. Además, continúan innovando con nuevo material, como su reciente sencillo «Don’t Turn The Bass Down», una potente colaboración con la artista húngara Azahriah, que subraya su constante evolución y renovación musical.

De cara a sus próximos conciertos en España, dentro de los últimos coletazos de su gira europea, recordamos una frase de su última entrevista en este medio que captura la esencia de su enérgico estilo en el escenario: «Si crees que es demasiado ruidoso… ¡Es porque eres demasiado viejo!».

Esta gira europea culminará con su única cita en Francia en 2024, cuando el colectivo se apoderará del mítico Olympia de París para ofrecer un espectáculo irrepetible con una impresionante lista de invitados excepcionales. La última fecha de su gira Clarity in Confusion será el sábado 16 de noviembre de 2024, prometiendo un evento verdaderamente inolvidable.

Mientras tanto, en España podremos disfrutar de L’Entourloop en las siguientes fechas: el 20 de septiembre en Madrid (Sala But) (Entradas), el 21 de septiembre en Azpeitia (Sanagustin Kulturgunea) (Entradas), el 11 de octubre en Granada (La Copera) (Entradas) y el 12 de octubre en Barcelona (Festival Cruïlla – Razzmataz) (Entradas).