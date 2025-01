Se aproxima la mini-gira española de SRSQ y MS Boan

María Saldaña (aka MS Boan) y Kennedy Ashlyn (aka SRSQ, ex componente del mítico dúo de culto Them Ara Us Too) unen fuerzas en un doble cartel femenino espectacular con el que disfrutar de buenas dosis de synthpop por un lado y de ethereal wave ensoñador por otro.

La doble cita promete convertirse en uno de esos conciertos fetiche de los que nos acordamos tiempo después de haber acudido.

Las fechas a retener son las siguientes:

06 de febrero, Barcelona, Sala Vol, Entradas aquí

07 de febrero, Madrid, Sala Vesta (organiza All Waves), Entradas aquí