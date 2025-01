Skinner – New Wave Vaudeville (Faction Records)

La música de baile atrapada en las redes del postpunk, la no wave y la música disco es un pozo sin fondo. Los grupos que imitan el ideario (con sus variaciones e intencionalidad diversa) de aquel movimiento que retrató Brian Eno en el seminal No New York se suman por centenares, algunos con más suerte que otros para aparecer en los medios de comunicación y ser el nuevo hype que nos salvará de todo. De las andanzas de James Murphy con LCD Soundsystem – quizás el proyecto más exitoso- se podría decir que ha visto nacer una escuela de imitadores del a su vez imitador más listo de la clase, pero también hemos podido detectar de qué manera el sonido se ha ido estandarizando devorado por su propia soberbia.

Otro al que incluir en la lista es Aaron Corcoran aka Skinner, un dublinés que él sólo se lo guisa y se lo come en su álbum de debut titulado con cierta sorna New Wave Vaudeville (Faction Records, 2025). Corcoran escribe las canciones, toca la mayoría de los instrumentos y produce. El resultado es un notable disco que gustará a los amantes de bailar al trote de guitarras nerviosas, saxos oblicuos y dicciones aguerridas.

Las canciones tienen una buena pegada ya desde la inicial “New Wave Vaudeville” con ritmos percutivos muy en la onda de unos Talking Heads, en donde nuestro hombre insta al personal a reunirse y bailar. “It’s the new wave” dice en el estribillo, aunque bueno, tampoco nos pasemos de frenada. El saxo y las guitarras aportan buenas dosis de baile fibroso en “Tell My Ma”, y en la siguiente, “Sour Milk” debería pagar derechos de autor e invitarnos a unas cervezas. Las cosas se templan en la preciosa “Spiraling” que se eleva majestuosa con unos arreglos de saxo espléndidos, y los sonidos nuevaoleros más a la antigua usanza rebotan con gracia en nuestros oídos en “Geek Love”.

Tenemos a otro artista bajo observación. Veremos hasta donde es capaz de llegar (y sorprender).

Escucha Skinner – New Wave Vaudeville