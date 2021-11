Disfruta de un concierto de Jungle

Jungle nos alegraban el verano con su increíble disco Loving In Stereo (Cariola Records), su ya tercera referencia.

Una chisporreante tormenta de ritmos setenteros, música dance o jugueteos con el funk y el hip hop que invitan a tirarse de cabeza a la pista de baile y desmelenarse.

La banda del dúo londinense formado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland lo estuvo presentando en las sesiones de la radio estadounidense KEXP, donde presentaron cómo suenan sus canciones en vivo.

Estas fueron las canciones interpretadas

Fire

What D’You Know About Me?

Truth

Keep Moving

All Of The Time

Disfruta del concierto de Jungle en KEXP