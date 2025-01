shego adelantan su ‘Curso Avanzado de Perra’

shego regresan con No lo volveré a hacer, un disco grabado en el estudio La Mina de Sevilla, con la producción a cargo de la propia banda junto a Raúl Pérez y la colaboración de Asha Lorenz de la banda británica Sorry.

El segundo trabajo de las madrileñas tras SUERTE, CHICA, se publicará el próximo 6 de febrero de la mano de Ernie Records y Altafonte. Un trabajo del que ya hemos escuchado «La fiesta», «arghHhh!» y «Aunque duela» y que hoy suma «Curso Avanzado de Perra».

La nueva canción de shego como confirma su hoja de promo, es una auténtica bomba para empezar el año con toda la actitud; un canto de empoderamiento y desdén hacia las expectativas impuestas. O, simplemente, la única preparación que necesitas para enfrentarte al mundo real.

Tomando su título del poemario homónimo de la escritora Carolina Otero Belmar (Ed.Cántico, 2022), la canción supone un resurgir asumiendo lo que hay, sin exigencias. Su letra, llena de sarcasmo y perspicacia, no deja títere con cabeza («Hoy hacen cola todos tus enemigos para verte reír»). Como si de un particular decálogo de mandamientos se tratara, Maite, Raquel y Charlotte nos comparten aquí una serie de preceptos para afrontar la vida moderna con auténtico espíritu redentor: «Ni miedo, ni vergüenza, ni culpa, ni dinero en el banco. La culpa es de tus padres, del colegio, del Estado español. Te sientes invencible y en el fondo no te aguanta ni Dios».

Escucha ‘Curso Avanzado de Perra’ de shego

Toma nota de las próximas fechas de shego:

· | GPS | 22.02 · CASTELLÓN (Sala La Bohemia) · ENTRADAS

· 07.03 · VALENCIA (Sala Moon) · ENTRADAS

· | GPS | 15.03 · TOLEDO (Círculo de Arte) · ENTRADAS

· 28/03 · MADRID (Bee Week · La Riviera) · ENTRADAS

· 04.04 · CÓRDOBA (Sala Hangar) · ENTRADAS

· | GPS | 05.04 · GRANADA (Aliatar) · ENTRADAS

· 11.04 · SANTIAGO (Sala Capitol) · ENTRADAS

· | GPS | VALLADOLID (Sala Cientocero) · ENTRADAS

· | GPS | 25.04 · SALAMANCA (La Chica de Ayer) · ENTRADAS

· 26.04 · LEÓN (El Gran Café) · ENTRADAS

· 02-03.05 · MURCIA (Warm Up) · ENTRADAS

· | GPS | 09.05 · ALMERÍA (Berlín Club) · ENTRADAS

· 10.05· MÁLAGA (Cochera Cabaret) · ENTRADAS

· 16.05 · SEVILLA (Interestelar) · ENTRADAS

· | GPS | 23.05 · BILBAO (Santana 27) · ENTRADAS

·24.05 · SAN SEBASTIÁN (Dabadaba) · ENTRADAS

· 17-19.07 · BENICASSIM (FIB) · ENTRADAS

· 01-03.08 · BUEU (Sonrías Baixas) · ENTRADAS