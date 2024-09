Tears For Fears anuncian directo y película

Tears For Fears ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum en vivo oficial, Songs For A Nervous Planet, que saldrá el 25 de octubre de 2024. Este disco incluye 22 canciones, con grabaciones en vivo de su reciente gira Tipping Point Tour, además de cuatro nuevas canciones de estudio, entre ellas su nuevo sencillo «The Girl That I Call Home», ya disponible en plataformas digitales.

Aparte del álbum, el dúo británico presentará el film Tears For Fears Live (A Tipping Point Film), grabada+o en el FirstBank Amphitheater en Tennessee. La película, que captura momentos destacados de la gira, se proyectará en más de 1.100 cines a nivel mundial los días 24 y 26 de octubre. Las entradas ya están disponibles para verla en nuestro país.

Para promocionar estos lanzamientos, la banda de Roland Orzabal y Curt Smith, ofrecerá un exclusivo evento de tres noches en el BleauLive Theater de Las Vegas, del 30 de octubre al 2 de noviembre. En estos conciertos interpretarán una selección de clásicos junto a nuevas canciones de su último álbum The Tipping Point y las incluidas en su nuevo disco en vivo.

Escucha ‘The Girl That I Call Home’ de Tears For Fears