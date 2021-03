U2 llevan a Youtube cuatro conciertos históricos

U2, que recientemente publicaban la edición 20 aniversario de su disco All That You Can’t Leave Behind, anuncian The Virtual Road, una serie de conciertos emitidos por primera vez en exclusiva en su canal oficial de YouTube, que solo estará disponibles durante 48 horas.

Los irlandeses celebran sus cuatro décadas en activo con cuatro conciertos memorables, uno de cada decenio de su trayectoria, algunos de ellos por primera vez en formato digital.

Así lo anunciaban a través de sus redes:

El primer concierto se emitirá el 17 de marzo de 2021, Día de San Patricio. U2 Go Home: Live From Slane Castle celebra el triunfal regreso de la banda en más de 20 años en el legendario concierto del 1 de septiembre del 2001 a orillas del Boyne. Y en una exclusiva de YouTube, Dermot Kennedy abrirá el concierto con una actuación en solitario grabada la semana pasada en Los Ángeles.

El 25 de marzo los fans podrán conectar para ver U2: Live At Red Rocks grabado el 5 de junio de 1983 en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado, USA durante la gira War. Un concierto que marcó un antes y un después en su carrera, empapados bajo la lluvia en el icónico recinto y ayudó a establecer la reputación de U2 como una de las mejores bandas en directo del mundo. Otra banda dublinesa nominada al Grammy, Fontaines D.C., será la telonera del concierto, con una actuación grabada en su ciudad el año pasado.

La gira PopMart Tour arrasó en DF e Diciembre de 1997 con una actuación memorable en el estadio Foro Sol que se emitirá el 1 de abril, con Carla Morrison como telonera, solo en YouTube, antes del concierto de U2, Popmart: Live From Mexico City.

En diciembre de 2015 regresaron a París, menos de un mes después del ataque terrorista a la ciudad con dos actuaciones que se postergaron. iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris fue la última de la gira, una noche inolvidable con una actuación conmovedora de Patti Smith interpretando ‘People Have The Power’. El 10 de abril, YouTube emitirá por primera vez el concierto, con la banda francesa Feu! Chatterton como teloneros.

“Cada concierto es memorable para nosotros pero estos 4 especialmente… Nos entusiasma salir de nuevo de gira … Y abrazar todas las maravillas de la carretera virtual… Especialmente contentos de que se nos unan artistas tan brillantes como Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison y Feu! Chatterton.” – Bono, The Edge, Adam y Larry

Toma nota de los cuatro conciertos

17 de marzo – Día de San Patricio – U2 Go Home: Live From Slane Castle – IRLANDA 2001

25 de marzo – U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado – USA 1983

1 de abril – Popmart: Live From Mexico City – MÉXICO 1997

10 de abril – iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris – FRANCIA 2015