The Horrors presentan un cuarto adelanto, ‘More Than Life’

The Horrors comparten el cuarto adelanto del que será su nuevo disco, Night Life, que saldrá a a venta el próximo 21 de marzo. La banda británica, que mantiene a dos miembros originales, el líder Faris Badwan y el bajista Rhys Webb, y suma a la teclista Amelia Kidd y el batería de Telegram Jordan Cobb.

El sucesor de V (2017) ha venido anticipado por las canciones «The Silence That Remains», «Lotus Eater» y «Trial By Fire», a las que ahora suman «More Than Life». Como comenta la banda: “‘More Than Life’ tiene un tipo de intensidad diferente a la de nuestros últimos singles, es más impulsiva y directa. Fue escrita en medio de ‘Canary Wharf,’ que cada día se parece más a ‘Blade Runner.’ Es un lugar muy extraño para hacer algo creativo. Ya que el entorno es especialmente austero».

Escucha ‘More Than Life’ de The Horrors

Próximos conciertos de The Horrors

Un mes más tarde de la publicación del disco, nos visitarán en una gira que pasará por cuatro ciudades españolas, concretamente por Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid y Valencia.

3 de abril – Sala Capitol (Santiago de Compostela)

5 de abril – Paral•lel 62 (Barcelona)

6 de abril – Sala Mon (Madrid)

7 de abril – Sala Moon (Valencia)

Las entradas está disponibles en su web.