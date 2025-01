CocoRosie anuncian su octavo disco para marzo

CocoRosie, el dúo de hermanas formado por Bianca y Sierra Casady, anuncia el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Little Death Wishes, que saldrá a la venta el 28 de marzo en Joyful Noise.

El pasado otoño volvían con la canción «Least I Have You» y anunciaban su fichaje por el sello Joyful Noise Recordings para celebrar su vigésimo aniversario, ahora se concreta su vuelta. Como comenta su nota de prensa, Little Death Wishes es tan abierto y tierno como cualquier cosa que hayan creado. Las canciones cuentan una historia caleidoscópica de las dificultades generacionales de las mujeres y las realidades destrozadas de sus vidas, la naturaleza precaria y preciosa de ser humano, de ser maltratado por el amor y un deseo final de no ser destrozado. Reduce todo lo de CocoRosie a su esencia más brutal: convertir el dolor en conocimiento, la hermandad en polémica, la basura en tesoro y recalcificar el kitsch y el cliché en nuevas verdades.

El octavo álbum del dúo existe en su propio léxico musical. Es a la vez primordial y de mal gusto, un rico bricolaje de significantes de la cultura pop desempolvados que las hermanas contorsionan en su propio sentido de la temporalidad. Contribuyendo a la vanguardia, pero sin estar en deuda con las tendencias contemporáneas, CocoRosie recopila detritos musicales de otras épocas, que transforman en sus propias creaciones barrocas y teatralizadas. Con las manos de las hermanas metidas profundamente en cada capa de su música, cada canción de Little Death Wishes se siente transportadora y transformadora.

Junto con el anuncio del álbum comparten el segundo sencillo y el video de “Cut Stitch Scar”.

Próximos conciertos de CocoRosie

13 de marzo – San Sebastian – Dabadaba

14 de marzo – Barcelona, ES – Parallel 62

Foto: Ginger Dunnill