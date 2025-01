The New Raemon & McEnroe (Sala But – Inverfest) Madrid 23/01/25

Creo, honestamente, que ser capaz de plasmar nuestros sentimientos con valentía, templanza y lucidez es aquello que nos puede acercar más en lo posible a la paz interior. Mucho de eso tienen las carreras de The New Raemon y de McEnroe y, por supuesto, esto se constata cuando ambos unen fuerzas y talento.

El pasado año publicaron Nuevos Bosques (24), uno de los mejores discos del ejercicio para quien les escribe. De los mejores discos a nivel planeta o universo, me refiero. Nunca entendí esa diferenciación entre discos nacionales e internacionales como si surgiera de una especie de complejo o, más lógico, para poder aportar más contenido a las publicaciones de casi todos los medios.

El caso es que este jueves venían a presentarlo a Madrid acompañados de la ya reconocida banda de Ramón, a la que recuerdo que bautizó en su momento, con su habitual sentido del humor tan propio, como “The Raemon’s”.

La velada arrancó con esa solemnidad tan tierna de andar por casa que tan bien les sienta a ellos y a los que demandamos nuestra propia burbuja impenetrable para disfrutar de los conciertos. Desde los primeros lances el sonido de gran nitidez y la interpretación extremadamente pulcra de las canciones se adueñaron del escenario.

Yo también, al igual que dijo Ramón, creo que es bastante mejor disco este Nuevos Bosques (24) que su primera aventura juntos, Lluvia y truenos (16), sin embargo, por alguna razón, las canciones de su debut consiguieron emocionarme más la pasada noche, especialmente con la llegada sinuosa de “Lluvia y truenos” y, todavía más, con “La Carta” y “Por fin los Ciervos” en las que Ricardo rayó a un nivel de sensibilidad interpretativa encomiable.

El contrapunto del juego de voces entre ambos funcionó muy bien, con el abrazo musical de los graves de Ricardo y los agudos de Ramón. También, al menos yo, vislumbré de nuevo su querencia por escenas que adoro como el midwest emo (“Era amor”) y el post-rock “Sombra (Helicon)”. Por cierto, un pequeño (pequeño pero fuerte, eh) tirón de orejas por haberse dejado en el tintero un tema tan arrebatador como “Tinieblas”.

Más allá del repertorio esperado, nos regalaron guiños cómplices. Primero solos a la guitarra los dos con la versión del “Te Debo un baile” de Nueva Vulcano Ramón (no olviden cada día vitaminarse con la estupenda carrera musical de los barceloneses) y con una escalofriante revisión desnuda de “Asfalto (libres los animales)” de Mcenroe a cargo de Ricardo. Después la banda al completo interpretó dos temas muy bonitos de The New Raemon, “Caen los árboles” y “Lo bello y lo bestia” de su, imposible no mencionarlo siempre, monumental Libre Asociación (11). Y así abandonamos la sala con una sensación de bienestar espiritual tan natural como bonita.

Fotos The New Raemon & McEnroe: Manuel Pinazo