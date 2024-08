The Smile publicarán su tercer disco en octubre

The Smile continúan con su productiva carrera y anuncian su ya tercer disco, que llega menos de un año después de entregar el anterior, Wall Of Eyes, que fue lanzado en enero. La banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al batería y percusionista Tom Skinner, anticipaban hace pocos días dos canciones nuevas: «Don’t Get Me Started» y «The Slip» que hoy nos enteramos que formarán parte de su nueva entrega.

Cutouts, que se lanzará el próximo 4 de octubre a través de XL Recordings, y ya puede reservarse en este enlace. Un disco que se grabó en Oxford y en Abbey Road Studios durante el mismo período de tiempo que Wall Of Eyes incluyendo igualmente arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra. Serán diez temas nuevos y está producido por Sam Petts-Davies.

Coincidiendo con el anuncio se lanzan dos nuevos temas del disco, la electrónica y contemplativa «Foreign Spies» y la acelerada con toques de kraut «Zero Sum», poco más de dos minutos y un registro completamente nuevo en el trío, con el que amplían registro. «Zero Sum» llega junto a un vídeo dirigido por el artista audiovisual Weirdcore.

Escucha ‘Foreign Spies’ y ‘Zero Sum’ de The Smile

Además de The Smile, Thom Yorke lanzó la banda sonora original de la película Confidenza de Daniele Luchetti (escucha aquí) y anunció fechas de gira en solitario en Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Japón; Jonny Greenwood estrenó un nuevo trabajo, X Years of Reverb en la Octagon Chapel de 268 años de antigüedad en Norwich, y está escribiendo la banda sonora de la próxima película de Paul Thomas Anderson, The Battle of Baktan Cross. Por su parte, Tom Skinner lanzó Voices of Bishara Live en «mu» y está de gira por el circuito de festivales de jazz de verano para interpretar su propia música en solitario.