The Vaccines vuelven a España en octubre

The Vaccines vuelven a nuestro país el próximo otoño. La banda británica conocida por hits como «If You Wanna», «Teenage Icon» o «I Always Knew», tiene nuevo disco. Pick-Up Full of Pink Carnations, la personificación de lo que hacen mejor: pop de guitarra clásico inspirado en los años 60 filtrado a través de una lente new wave, con partes iguales de euforia y melancolía.

A lo largo de los años, The Vaccines han evolucionado su sonido, como se refleja en su álbum más experimental, English Graffiti (2015), y en Combat Sports (2018), que reafirmó su estilo característico. Ahora llegan con nuevo álbum que presentarán el 15 de octubre en la sala But de Madrid y el 16 de octubre en la sala Apolo de Barcelona, donde también repasarán sus grandes éxitos.

Entradas a la venta: el 31 de julio a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.

Preventas: a partir del 30 de julio a las 10h en Livenation.es

Precios: 28€ (+ gastos de distribución)