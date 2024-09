Toro y Moi – Hole Earth (Dead Oceans / Popstock!)

Haciendo balance de su trayectoria, a día de hoy es imposible decir que haya dos discos iguales de Toro y Moi. Ni siquiera, que se parezcan entre ellos. Esta máxima que define con precisión la hoja de ruta de Chaz Bear cuando se pone a cacharrear con su travieso juguete experimentando y dando rienda suelta a la multitud de influencias que pueblan su mapa sonoro, vuelve a ponerse de manifiesto en un nuevo álbum de inquieta idiosincrasia y resultados dispares.

Tras un notable MAHAL (Dead Oceans, 2022) de sonido más orgánico y terrenal, vuelve a centrarse en la electrónica y el emo-rap si bien resulta paradójico volver a descubrir cómo sus mejores composiciones siguen siendo las que miran con anhelo a sus inicios en aquello que se llamó chillwave. Continúa sucediendo en este irregular Hole Earth, en el que destacan sobre las demás, la brillantez nada obvia de la reconocible “HOV”, la triunfal “Tuesday”, fácilmente la mejor del lote y ejemplo más logrado de su pericia en este terreno o esa lujosa colaboración con Ben Gibbard en “Hollywood” en la que exprimen un indie-pop más que familiar retorciendo las guitarras emo de Death Cab For Cutie entre ritmos de electrónica atormentada y consiguiendo con ello estilizar una melodía ganadora.

Entre ellas hacen frente a la densidad no siempre estimulante de un ejercicio de experimentación alargado más de la cuenta y que se hace bola entre texturas que no acaban de cuajar del todo y que ahogan las posibilidades de muchas de las ideas reunidas en el grueso del álbum. Aún así, hay momentos disfrutables, faltaría más, que cotizan en positivo en la liga de los beats y los fraseos que buscan y encuentran la trascendencia. Ahí debemos sumar el vaivén plácido del single “Madonna” , a pachas con Don Toliver, rapero pareja de Kali Uchis, que aporta un contrapunto perfecto a la ensoñadora voz de Bear. Y para acabar de dejar un balance aceptable viniendo de quien vienen estas canciones, aún queda espacio para resucitar el mojo en otro featuring exitoso: la crepuscular “Heaven” con Kevin Abstract y Lev que se antoja la banda sonora ideal para una puesta de sol con la que recordar el final del verano.

Es de justicia concluir que no hay nada en el nuevo trabajo de Toro y Moi que no hubiera hecho ya antes y con mayor inspiración pero, aún renqueante, es capaz de sumar unos cuantos aciertos al saldo de una carrera sólida y de largo recorrido, que merece respeto y reconocimiento. El mordisco necesario de EDM que supone la final “Starlink” con glaive, deja claro que no debemos olvidar su posición en un imaginario ranking de mentes iluminadas a la hora de dar forma a su privilegiada visión del pop mutante, priorizando el instinto a las listas de ventas.

Escucha Toro y Moi – Hole Earth