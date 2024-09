Funtastic Dracula Carnival llega con Redd Kross, Cosmic Psychos, Man or Astro-man? y más

Funtastic Dracula Carnival celebrará su XIX edición del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Sala Penélope de Benidorm, con un cartel encabezado por los norteamericanos Redd Kross y la icónica banda australiana Cosmic Psychos. Este festival reunirá a más de veinte bandas de diversos países, ofreciendo su habitual mezcla de punk, garage, power pop y rock and roll. Entre las actuaciones destacadas se incluyen los debuts en España de Gyasi, fenómeno neo-glam de Nashville, y la exclusiva presentación de The Marked Men, que ofrecerán su único concierto en el país.

Redd Kross, que estrenarán su nuevo disco en el Funtastic, también presentarán su biografía Now You’re One of Us, la cual celebra sus 45 años de trayectoria. Por su parte, Cosmic Psychos conmemorará su 40 aniversario con un concierto único en España, reafirmando su estatus como padres del actual «boom» del punk australiano. Otros nombres notables en el festival son Man or Astro-man?, conocidos por sus espectáculos en vivo cargados de ciencia ficción, y The Marked Men, quienes aportarán su energía punk con toques pop a la programación.

El festival, que comenzará con una celebración en Halloween, también contará con actuaciones de The Fadeways, Brat Farrar, The Anomalys, The Courettes, y más. Además, bandas nacionales como Los Malinches y Los Pólipos también estarán presentes. Por segundo año consecutivo, el sello barcelonés Cuerdas Fuera organizará conciertos matutinos en la Sala Rockstar, con la participación de jóvenes bandas que fusionan punk y electrónica.

Los abonos y las entradas para el festival están agotadas.

