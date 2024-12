TV On The Radio comparten su Tiny Desk Concert

TV on the Radio han regresado ya no solo con la reedición de su álbum debut Desperate Youth, Bloodthirsty Babes por su 20º aniversario, sino para celebrar una serie de conciertos que de momento tendrán lugar en Nueva York, Los Ángeles y Londres. David Sitek no participará en los shows, aunque sigue siendo parte del grupo.

Desde su último álbum, Seeds (2014), la banda ha mantenido un perfil bajo, lanzando solo un sencillo en 2015 y haciendo apariciones esporádicas algún concierto. Mientras tanto, los miembros han trabajado en proyectos paralelos: Tunde Adebimpe ha avanzado en su carrera como actor, Kyp Malone ha protagonizado películas y colaborado con varios artistas, y Sitek ha continuado produciendo para otras bandas, incluyendo el regreso de Yeah Yeah Yeahs en 2022.

Hace unos días grabaron una sesión para los Tiny Desk Concert de la radio pública norteamericana NPR. Allí interpretaron clásicos como «Wolf Like Me», «Could You», «Satellite» y «Young Liars».

Disfruta el Tiny Desk Concert de TV On The Radio