Franz Ferdinand versionan a Chappell Roan

Franz Ferdinand regresan con nuevo disco, The Human Fear, que se publicará el próximo 10 de enero. Un álbum producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

Como comenta Alex Kapranos: “Hacer este disco fue una de las experiencias más positivas que he tenido. El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos estamos de alguna manera enganchados a esa emoción que puede darnos. Cómo respondemos a ello muestra cómo somos los seres humanos. Así que aquí tienes un montón de canciones que buscan la emoción del ser humano a través de los miedos.”

Ya hemos podido escuchar dos de sus canciones, «Audacious» y «Night Or Day», que recientemente promocionaron en el programa de Jo Whiley en la BBC2, donde se atrevieron a versionar «Good Luck, Babe!» de Chappell Roan.

Escucha ‘Good Luck, Babe!’ de Franz Ferdinand