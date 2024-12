Vida Festival suma a Future Islands, Benjamin Clementine, The Lemon Twigs y más

El Vida Festival, que celebra su undécima edición los días 3, 4 y 5 de julio en Vilanova i la Geltrú, acaba de ampliar la nómina de artistas confirmados para acompañar a los previamente anunciados Supergrass, que interpretarán su mítico álbum I Should Coco por su 30 aniversario.

Junto a ellos estarán, entre otros, Future Islands, referentes del synthpop que presentan su séptimo disco, Benjamin Clementine, quien se despide de la música con el que será su nuevo disco Sir Introvert and the Featherweights, y los infalibles The Lemon Twigs.

También participarán figuras como Billie Marten y Ezra Collective, con sus propuestas de folk y afrobeat, respectivamente, aparte de nombres como Joe Goddard, del grupo Hot Chip o el dúo australiano Royel Otis. La programación incluye tanto talento internacional como nacional, con propuestas como Rusowsky. Carlangas y Yerai Cortés y nuevos talentos como Anna Andreu, Bikôkô y Mama Dousha, además de bandas como DEADLETTER, BLUAI y Parquesvr.

Consulta los primeros confirmados de Vida Festival

Abonos a la venta en su web.