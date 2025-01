VVAA – Mallorca Love Cats with The Cure (Espora Records / Discos Polo)

El valor del formato físico, el cariño y empeño puesto en un proyecto que gana al ojearlo y detenerse en cada detalle, cada diseño y cada canción. Cuarenta y ocho bandas y artistas de Mallorca se unen para rendir homenaje a The Cure en este bonito tributo puesto en marca desde Espora Records y Discos Polo.

Y es que la banda de Robert Smith siempre ha tenido una conexión especial con los fans de nuestro país, quizá desde antes de su primera visita ahora hace 40 años. Algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, en vista de sus continuos llenos en cada gira o la buena recepción su última obra, el fantástico Songs Of The Lost Word, uno de los acontecimientos más importantes del pasado fin de año. Como cuenta el libreto interior de este libro-CD, entre marzo y julio de 2024 se grabaron, arreglaron y mezclaron las 25 versiones, y fue entre septiembre y octubre de 2024 cuando se crearon las 23 ilustraciones que acompañan. Diversas interpretaciones de artistas de la isla que se acercan al imaginario del grupo británico desde ópticas bien distintas. Apostamos que de haberse realizado después, algún tema de este último disco se hubiera colado entre los elegidos.

Mallorca Love Cats with The Cure se une a los varios tributos que han ido llegando a lo largo del tiempo, como ese single compartido por Migala y Sr. Chinarro editado por Acuarela en 2000, el doble Canciones de los Chicos Imaginarios (2005, El Diablo) o Close To You. A Tribute to The Cure (2017), que fue financiado gracias a un crowdfunding.

25 versiones de The Cure

En lo musical, el disco tiene para todos los gustos, desde versiones en las mismas coordenadas que las canciones originales, a curiosas reinterpretaciones. De temas en inglés, a adaptaciones al castellano o al mallorquín. Nos ha gustado la visión rockera de «Lullaby» a cargo de Yoko Factor, el paso al castellano de «High» («Alto») de Adhesivos; Talleres Molina haciendo lo propio con una acelerada y gamberra «Why Can’t I Be You» («Yo quiero ser tú»); Psiconautas con sus «Tres muchachos que no están» («Three Imaginary Boys») o Tres Piezas con «Just Like Heaven».

Engancha el tono powerpop de Goodfellows en «Let’s Go To Bed» o Los Malditos en «In Between Days»; nos ganan las respetuosas versiones de «A Strange Day», «10:15 Saturday Night» y «Fuego en El Cairo» a cargo de Jane Yo, The Cicely Satellites y Primera Mort; y seguro que los fans más fans de The Cure, se sorprenderán con esa «Love Song» (aquí «Canço D’amor») a cargo de Jorra Santiago, la cover sintética de «Catch» de Bilo o el tono lo-fi que le aplican Astrolabio a su «The Caterpillar» en castellano. Como decimos, hay mucho para elegir y no queremos dejar de destacar la delicada «A Letter to Elise» de Los amigos de Mari Rae, la oscuridad post-punk de «Frío» que nos regalan Productos congelados o la recreación de «Plainsong», bautizada «Cant Plá», por Iuripuskas.

En el apartado gráfico hay interesantes ilustraciones para acompañar a la música, como esa adaptación de la portada del disco Boys Don’t Cry (1980) con Palma y su castillo asomando hecha por ATA; la del disco homónimo de 2004 realzado y diría que mejorado por Eva Nadal; el tono muy Neil Gaiman que imprime Gonzalo Aeneas a Robert Smith (realmente Sandman siempre fue un poco él); la bonita obra de Jaume Vilardel que apuesto arrasaría si se convirtiera en camiseta; el tono pop-art de Llum Miranda o el arte conceptual arbóreo de Pere Joan, por destacar algunas.

Escucha «Let’s Go To Bed» de Goodfellows

Puedes hacerte con VVAA – Mallorca Love Cats with The Cure (Espora Records) en este enlace.