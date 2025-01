Nudozurdo visitan Andalucía en dos fechas

Los madrileños Nudozurdo volvieron a la vida en 2024 con el notable Clarividencia (Sonido Muchacho, 2024), un nuevo tratado de melodías oscuras y adictivas con el que alimentar ese status de banda de culto que tanto tiempo llevan labrándose.

El año terminó con la edición del EP No te puedes rendir, grabado en colaboración con Pablo Pulido en Estudio Uno, mezclado por Paul Corkett (reconocido por su trabajo con artistas como The Cure, Björk y Nick Cave), y masterizado por el dos veces ganador del Grammy Brian Lucey (Black Keys, Cage the Elephant, Lizzo).

Bien es sabido que no es nada fácil poder disfrutar en directo, donde despliegan sus atmósferas esquivas de manera contundente, de las bondades de sus canciones, con lo que estas dos fechas anunciadas por la comunidad andaluza se antojan como oportunidades que no se deben dejar pasar.

Los detalles de estos conciertos son los siguientes:

7/2 Córdoba. Sala Hangar – Entradas

8/2 Málaga. Sala La Trinchera – Entradas