Weezer actuarán en Barcelona el próximo julio

Weezer confirma fecha en España el próximo 9 de julio 2025 en la sala Razzmatazz de Barcelona. La banda estadounidense, formada por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, coros y teclados) y Scott Shriner (bajo y coros), estará acompañada por la banda británica Bad Nerves como invitados especiales.

Los norteamericanos vienen de reeditar su icónico debut, ese Blue Album que han estado presentando en una gira donde han vuelto a desempolvar éxitos como «Buddy Holly», «Island In The Sun», «Beverly Hills», «Say It Ain’t So», «Undone (The Sweater Song)».

Weezer volvieron a ganarse nuestros corazones con su último lanzamiento, un OK Woman (2021 ) en el que retomaban la senda de la inspiración después de ciertos bandazos un tanto discretos. A la espera de sus nuevos pasos, podremos volver a disfrutarles en directo por aquí.

Toma nota de la fecha de Weezer

9 de julio

Razzmatazz (Barcelona)

Entradas a la venta: el viernes 15 de noviembre a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

Preventas:

Live Nation-S.SMUSIC: a partir del 13 de noviembre a las 12:00h

Live Nation: a partir del jueves 14 de noviembre a las 10h en Livenation.es

Precios: 60€ + gastos de distribución