Bilbao BBK Live 2025 confirma a Kylie Minogue, Pulp, Michael Kiwanuka, Orbital y más

Bilbao BBK Live 2025 volverá a Kobetamendi del 10 al 12 de julio 2025. La decimoctava edición del festival arranca con un primer avance que cuenta con artistas como Kylie Minogue, figura indiscutible del pop global, lidera el cartel con su aclamado álbum Tension II, los iconos del britpop Pulp liderados por el carismático Jarvis Cocker, el soul folk de Michael Kiwanuka, los sonidos urbanos de Bad Gyal y Nathy Peluso y una de las grandes revelaciones del momento, la británica Raye, con su álbum My 21st Century Blues.

En esta primera ola de nombres, destacan tres pilares de la electrónica: Orbital, pioneros en los 90 por redefinir el directo electrónico con su fusión de géneros, BICEP con su nuevo show CHROMA (AV DJ set), una experiencia sensorial que transforma el escenario con su visión audiovisual única y The Blessed Madonna presentando WE STILL BELIEVE, una celebración de la cultura queer y el espíritu comunitario de la música house. El cartel se enriquece con nombres como Japanese Breakfast, liderada por Michelle Zauner, que combina pop alternativo y letras introspectivas, y Amaia, quien regresa con su estilo pop íntimo y un tercer álbum bajo el brazo. El pop francés elegante de L’Impératrice, la electrónica galo-tropical de Polo & Pan, el carisma explosivo de Ca7riel y Paco Amoroso, mundialmente conocidos por su Tiny Desk y la energía punk-rock de Amyl and The Sniffers invitan a explorar los paisajes sonoros únicos de estos artistas de vanguardia. También tres nombres imprescindibles de la escena nacional: Carolina Durante, que volverán a elegir su propia aventura en Bilbao BBK Live, Rusowsky, con la potencia de su nuevo show: más electrónico y visual, y Judeline, que con su reciente álbum Bodhiria lleva el pop onírico a territorios inexplorados.

También Fat Dog y su irreverente propuesta punk, la banda liderada por Jacob Slater, Wunderhorse; English Teacher, con su frescura y letras incisivas, el soul retro del estadounidense Jalen Ngonda o la mezcla de afrobeat, soul, spoken wordy electrónica de Obongjayar. Por su parte, el debut en el Estado de Sofie Royer, con su enfoque artístico introspectivo, añade una dimensión única a este apartado dedicado al descubrimiento y se suma a esta tanda de nombres uno de los artistas más innovadores del jazz contemporáneo, Makaya McCraven. Desde Sudáfrica, Alice Phoebe Lou y su indie etéreo y sincero, el minimalismo hipnótico de Jessica Pratt e Hidrogenesse mostrando cómo se baila el siglo XX con su electropop satírico en la celebración de sus 25 años sobre los escenarios. La gira 10º aniversario de Cala Vento tendrá una parada en el festival, y también la fusión de folk y electrónica de Baiuca, la sensibilidad de pablopablo, la mezcla de música urbana, electrónica y multiculturalidad de ABHIR y el post-rock y emocore de Viva Belgrado. Como siempre, las apuestas con eusko label como Hofe x 4:40, Mirua o Tatta & Denso, tienen un espacio especial en el festival.

Así queda el primer avance del Bilbao BBK Live

Abonos para Bilbao BBK Live

Bono preventa exclusiva asistentes: 135€ + gastos

Bono Fan: 145€ + gastos

Bono venta general: 150€ + gastos

Bono Cuadrilla: 750€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6)

Bono Gaztea: 120€ + gastos (para menores de 23 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)

Camping 4 noches: 30€ + gastos

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up