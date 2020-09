Top Kabana: En la pluralidad nace la magia.

En demasiadas ocasiones hay un lugar en nuestra memoria en el que consideramos que estamos en plenitud, en el momento perfecto de nuestra vida, en el sitio indicado. Seguramente romantizado, seguramente falseado, pero no por ello menos válido. Tendemos a romantizar muchas veces el pasado, a idolatrar ciertos momentos de nuestra vida, y eso no es malo. Solo hay que ver que durante la cuarentena muchas personas han vivido de sus recuerdos. Lo malo es que no construyas nuevos, que solo seas capaz de vivir de esos pequeños momentos que ya han pasado, que te acomodes en un presente y veas el futuro de forma ausente. Esta filosofía ante la vida, tan fácil de decir, pero tan complicada de desarrollar, es la que nos presenta Top Kabana.

Top Kabana es el proyecto artístico del compositor, cantante y multi instrumentista Jaime Carmona. Este artista encontró su plenitud en la playa de Copacabana en Brasil. Desde ese momento, este proyecto musical está inspirado en ese preciso lugar. De ahí el nombre. Una forma de afrontar el futuro con los mejores momentos de tu pasado.

No es fácil enmarcar a este artista en un solo género; más bien diría que es imposible. Cada canción es un mundo, un universo sonoro diferente creado a partir de su experiencia y su estado anímico. Lo cual nos muestra la importancia de la música como forma de expresar emociones. Una de sus primeras balas fue “Dancing With the moon’s Blood”, donde, mediante un sonido de inspiración psicodélica, fue marcando la identidad del proyecto. Unos meses después, e inspirado en la historia del reconocido Studio 54, nos conquista con su EP The Sonic Balance compuesto por tres canciones; una de ellas instrumental, en la que nos muestra un sonido muy ligado al funk y a ritmos grooves. Posteriormente nos presentó “Silver”, una canción experimental cercana al techno o “Soul & Lips”, un tema fresco y alegre con ritmos veraniegos. Y es que en la pluralidad nace la magia.

Por eso cuando a mediados del 2020 nos presentó su nuevo EP llamado ON TOP, uno no sabía muy bien con que nos iba a sorprender esta vez este artista madrileño. Dos canciones tituladas “ON TOP” Y “RAD” que surgen tras el confinamiento, en las que manteniendo la esencia nos muestra una enorme capacidad versátil. Ligadas al sonido de la escena urbana, “RAD” me conquistó al combinar diferentes géneros que van desde al rock al trap, una especie de Kanye West si lo mezclas con The White Stripes.

Si hay algo en común entre todas las canciones que componen el repertorio musical de Top Kabana es la idea de futuro, de no anclarte en el presente ni pensar exclusivamente en el pasado. Una música creada con la intención de bailar, ya sea mediante ritmos electrónicos de discoteca o con coreografías setenteras a ritmo de funk. Porque si hay algo que no debemos olvidar es que nuestro mejor baile todavía no lo hemos bailado.

