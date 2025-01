Brigitte Calls Me Baby versionan ‘Careless Whisper’ de George Michael

Brigitte Calls Me Baby debutaba el pasado año con su disco de debut, The Future Is Our Way Out (ATO Records), un notable disco de debut que a pesar de contar con material conocido, mantiene intactas las esperanzas depositadas sobre ellos.

El quinteto de Chicago que lidera el carismático Wes Leavins, junto a los guitarristas Jack Fluegel y Trevor Lynch, el bajista Devin Wessels y el batería Jeremy Benshish ha lanzado una nueva versión del clásico de George Michael “Careless Whisper”. Un tema que cumplió 40 años hace unos meses y que la banda de Chicago lleva interpretando en directo desde hace tiempo.

Como comenta Leavins: “La voz y las canciones de George Michael siempre han resonado conmigo, pero no había una búsqueda específica de una versión de sus canciones hasta que se desarrolló una versión muy natural y orgánica en nuestros shows. Con cualquier canción que versionamos solo hay un requisito: debe haber algo que podamos aportar a la canción que no exista ya en la original o en cualquier otra versión. Debe haber una oportunidad de presentarnos dentro de la canción. El caso de ‘Careless Whisper’ no es diferente”.

Escucha ‘Careless Whisper’ de Brigitte Calls Me Baby