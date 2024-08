Brigitte Calls Me Baby – The Future Is Our Way Out (ATO / [PIAS])

Fui uno de los que cayeron rendidos ante la irrupción de Brigitte Calls Me Baby el pasado año gracias a ese EP de cinco canciones llamado This House is Made of Corners con el que debutaban. Su frescura, esa asimilación de influencias que traía a nuestros días el sonido de los 50s y 60s y un frontman con dejes a medio camino entre Morrissey y Roy Orbison, acompañaban a unas composiciones con el gancho melódico suficiente, para que pusiéramos en ellos todas las esperanzas.

El quinteto de Chicago que lidera el carismático Wes Leavins, junto a los guitarristas Jack Fluegel y Trevor Lynch, el bajista Devin Wessels y el batería Jeremy Benshish publica ahora su primer álbum que de primeras nos hace levantar la ceja con cierta sospecha. Sus once pistas no son nuevas, sino que incluyen las cinco que ya estaban en el EP, es decir, que tan solo seis de ellas son inéditas. Un movimiento un tanto extraño, que ellos justifican así: «Nunca quisimos lanzar las cinco mejores canciones que teníamos desde el principio y luego tener un álbum mediocre con relleno. Hemos jugado las cartas de esta manera intencionalmente para permitir que aún haya quien las descubra en el discoa. Hay un lado de la banda que quizás la gente aún no haya escuchado. A medida que se lance el álbum, la identidad se hará más evidente. Eso es lo emocionante. Hemos sido una banda durante dos años y sólo hemos lanzado cinco canciones hasta ahora, pero estamos ansiosos por revelar lo que hemos estado haciendo y hacia dónde nos dirigimos”. Vale.

Lo cierto es que si estas once canciones hubieran llegado sin conocimiento previo, el impacto hubiera sido aún mayor, pero no me negarán que para quienes sí conocíamos lo anterior, la experiencia queda algo coja. Aún así, el nuevo material no solo está a la altura, sino que aporta nuevos enfoques para que sigamos bajo su magnético influjo. La propuesta de Brigitte Calls Me Baby es intensamente emocional y está llena de guiños multigeneracionales en los que quedarse atrapado, ya que tiene la ambición de sonar atemporal. Hay janglepop, guitarras post-punk, arreglos de sintetizadores new wave y cierta arrogancia que dota sus apasionadas composiciones de un halo que las hace únicas.

Ya hablamos de sus temas previos, «The Future Is Our Way Out», «Eddie My Love» o «Impressively Average» quedarán para siempre en su colección de hitos; también destacamos los riffs de la rimbombante y dramática «Pink Palace», la urgencia de «Fine Dining», la pegadiza «Palm of Your Hand» “Juro que no soy un narcisista / Pero soy tan difícil de resistir” o la muy The Smiths «I Wanna Die In The Suburbs» donde no solo nos remiten a Morrissey «Quiero morir en tu garaje para cuatro coches / Apaga las luces y luego envía al séquito», sino que sus guitarras son puro Marr. Hay algo de Tears For Fears en «Too Easy» como de Elvis (Wes Leavins trabajó en la banda sonora de la película sobre el Rey de Baz Luhrmann) en la balada «Always Be Fine» que cierra el conjunto, mientras que en “We Were Never Alive” sobrevuela un aire sombrío adornado con guitarras espectrales.

The Future Is Our Way Out es un notable disco de debut que a pesar de contar con material conocido, mantiene intactas las esperanzas depositadas sobre ellos. Estaremos al tanto de sus nuevos pasos.

Escucha Brigitte Calls Me Baby – The Future Is Our Way Out