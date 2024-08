CanelaParty 2025 anuncia sus primeros nombres

CanelaParty cerraba hace poco las puertas de su última edición (puedes consultar nuestra amplia crónica en este enlace). El festival malagueño volvió a poner patas arriba Torremolinos gracias a ese inigualable ambiente y sobre todo, a la música de Big Thief, Curtis Harding, Fin del Mundo, Standstill, Viva Belgrado, Militarie Gun, Model/Actriz, Orina, Protomartyr, Wednesday, Cloud Nothings, Cala Vento, Home Front, Ibibio Sound Machine, Prison Affair, The Lemon Twigs, Sheer Mag, Superchunk, Triángulo de Amor Bizarro, VVV [Trippin’ You] y Yawners, entre muchos otros.

Como colofón final, el Canela adelantó los primeros nombres que pisarán su edición de 2025: Joyce Manor, The Get Up Kids, Les Savy Fav, Depresión Sonora, Mourn, Tropical Fuck Storm, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Bum Motion Club, Grande Amore y Maple.

Será los próximos 20, 21, 22 y 23 de agosto de 2025 cuando podremos disfrutar de ellos y de los muchos otros artistas que se sumarán al cartel. Las entradas salen a la venta este mismo viernes.