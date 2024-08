Camera Obscura actúan en KEXP

Camera Obscura han vuelto con Look to the East, Look to the West, producido por Jari Haapalainen, que ya trabajó con el grupo en Let’s Get Out of This Country de 2006 y My Maudlin Career de 2009, ayudándoles a crear un álbum que recuerda simultáneamente por qué sus fans de toda la vida los han amado ferozmente durante décadas. Un trabajo que llega once años más tarde que Desire Lines (2013), después de cuya gira perdieran a su teclista Carey Lander. Desde entonces algunos conciertos, el lanzamiento hace un par de temporadas de Making Money, un álbum de caras B y remezclas que se publicó con motivo del Record Store Day. En septiembre habrá más ocasiones para disfrutar de sus nuevas canciones.

Pronto pasarán por nuestro país, incluyendo la próxima edición de Visor Fest (entradas aquí), y hace poco pasaron por los estudios de la emisora de Seattle KEXP donde presentaron estas canciones:

Liberty Print

Denon

The Light Nights

Look To The East, Look To The West

Próximos conciertos

27 DE SEPTIEMBRE – MURCIA – VISOR FEST

28 DE SEPTIEMBRE – MADRID – SALA VILLANOS

29 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA – SALA UPLOAD